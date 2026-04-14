Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Умывание с содой и маслом: вот как японки замедляют появление морщин, пятен и дряблости – забудьте о косметологах

Преобразовать внешний вид кожи можно с помощью доступных ингредиентов, которые уже есть на вашей кухне. Речь идёт о комбинации пищевой соды и натурального растительного масла — простом японском бьюти-приёме, который набирает популярность благодаря видимому эффекту обновления. Этот метод направлен на борьбу с тусклым цветом лица, мелкими морщинами и снижением упругости, способствуя общему освежению кожи.

Эффективность такого дуэта строится на принципе двойного действия: мягкое отшелушивание сопровождается активным питанием. Нерафинированные масла, например оливковое холодного отжима, кокосовое или масло виноградных косточек, работают как источник жирных кислот и витаминов. В отличие от плотных синтетических кремов, эти масла имеют лёгкую текстуру, которая позволяет им проникать в верхние слои кожи, смягчая её и поддерживая естественный процесс регенерации. Они также способствуют укреплению защитного барьера кожи, повышая её устойчивость к внешним факторам.

Сода в этой паре выполняет функцию физического эксфолианта. Она аккуратно удаляет слой ороговевших клеток, выравнивая поверхность кожи и улучшая её текстуру. В соединении с маслом абразивное действие соды смягчается, что минимизирует риск раздражения и пересушивания. Совместная работа компонентов позволяет очистить устья пор и сгладить микрорельеф.

Пошаговый план процедуры:

  1. Приготовление смеси. В стеклянной или керамической ёмкости смешайте одну чайную ложку пищевой соды с одной чайной ложкой выбранного растительного масла. Добейтесь консистенции однородной пасты.

  2. Нанесение. Распределите состав по предварительно увлажнённой коже лица, минуя зону вокруг глаз.

  3. Массаж. В течение одной-двух минут аккуратно массируйте кожу подушечками пальцев, используя лёгкие круговые движения.

  4. Завершение. Тщательно смойте пасту тёплой водой, промокните лицо полотенцем и нанесите ваш стандартный увлажняющий крем для фиксации результата.

Меры предосторожности:

  • Ограничьте применение процедуры до одного-двух раз в неделю.
  • Перед первым полноценным использованием проведите тест на переносимость, нанеся небольшое количество смеси на участок кожи за ухом или на внутренней стороне предплечья.
  • Откажитесь от этого метода при наличии активных воспалительных элементов, выраженного купероза или диагностированной гиперчувствительности кожи.

Экспертное уточнение: Для достижения оптимального результата выбирайте масло, соответствующее типу вашей кожи. Обладательницам жирной и проблемной кожи стоит обратить внимание на лёгкие некомедогенные масла, такие как масло жожоба или масло из виноградных косточек, которые регулируют себорегуляцию. Для сухой и зрелой кожи больше подойдут питательные масла: авокадо или аргановое.

Ранее мы писали:

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+