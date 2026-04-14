В Коми снегоход провалился под лед: два человека погибли
- 10:45 14 апреля
- Инесса Богатая
Инцидент случился 13 апреля в Усинском районе. При пересечении реки Печоры в районе деревни Захарвань снегоход с двумя пассажирами провалился под лёд.
По данным Главного управления МЧС России по Республике Коми, на месте происшествия находились 62-летний мужчина и 40-летняя женщина.
К сожалению, извлечь из ледяной воды обоих удалось не сразу. Мужчина скончался на месте происшествия. Женщина выжила, однако впоследствии скончалась от сильного переохлаждения организма.
МЧС напоминает о правилах поведения на льду:
— избегайте выхода на непрочный, тонкий лёд;
— не проверяйте надёжность ледяного покрова ударами ноги;
— при обнаружении тонущего человека немедленно свяжитесь со спасателями по телефонам 101 или 112.
Если вы оказались в воде подо льдом:
— не поддавайтесь панике, громко зовите на помощь;
— постарайтесь развернуться в сторону, откуда прибыли, — там лёд уже выдержал ваш вес;
— приближаясь ко краю, укладывайтесь на лёд, поочередно вытягивая ноги из воды;
— двигайтесь к берегу ползком или перекатываясь.
