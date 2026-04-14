Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми снегоход провалился под лед: два человека погибли

Фото МЧС по Коми

Инцидент случился 13 апреля в Усинском районе. При пересечении реки Печоры в районе деревни Захарвань снегоход с двумя пассажирами провалился под лёд.

По данным Главного управления МЧС России по Республике Коми, на месте происшествия находились 62-летний мужчина и 40-летняя женщина.

К сожалению, извлечь из ледяной воды обоих удалось не сразу. Мужчина скончался на месте происшествия. Женщина выжила, однако впоследствии скончалась от сильного переохлаждения организма.

МЧС напоминает о правилах поведения на льду:

— избегайте выхода на непрочный, тонкий лёд;
— не проверяйте надёжность ледяного покрова ударами ноги;
— при обнаружении тонущего человека немедленно свяжитесь со спасателями по телефонам 101 или 112.

Если вы оказались в воде подо льдом:

— не поддавайтесь панике, громко зовите на помощь;
— постарайтесь развернуться в сторону, откуда прибыли, — там лёд уже выдержал ваш вес;
— приближаясь ко краю, укладывайтесь на лёд, поочередно вытягивая ноги из воды;
— двигайтесь к берегу ползком или перекатываясь.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+