В Коми снегоход провалился под лед: два человека погибли

Инцидент случился 13 апреля в Усинском районе. При пересечении реки Печоры в районе деревни Захарвань снегоход с двумя пассажирами провалился под лёд.

По данным Главного управления МЧС России по Республике Коми, на месте происшествия находились 62-летний мужчина и 40-летняя женщина.

К сожалению, извлечь из ледяной воды обоих удалось не сразу. Мужчина скончался на месте происшествия. Женщина выжила, однако впоследствии скончалась от сильного переохлаждения организма.

МЧС напоминает о правилах поведения на льду:

— избегайте выхода на непрочный, тонкий лёд;

— не проверяйте надёжность ледяного покрова ударами ноги;

— при обнаружении тонущего человека немедленно свяжитесь со спасателями по телефонам 101 или 112.

Если вы оказались в воде подо льдом:

— не поддавайтесь панике, громко зовите на помощь;

— постарайтесь развернуться в сторону, откуда прибыли, — там лёд уже выдержал ваш вес;

— приближаясь ко краю, укладывайтесь на лёд, поочередно вытягивая ноги из воды;

— двигайтесь к берегу ползком или перекатываясь.

