Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Теперь стираю куртки только так: подглядела в прачечной идеальный способ

Теперь стираю куртки только так: подглядела в прачечной идеальный способ

Стирка зимней пуховой куртки в домашних условиях — задача, которая многим кажется сложной, однако она вполне выполнима без обращения в химчистку. Эксперт в области бытового ухода, блогер Марина Жукова, делится проверенным методом, основанным на профессиональных стандартах. Этот способ позволяет эффективно освежить вещь, сохранив ее форму и качество утеплителя.

Для приготовления очищающего состава вам потребуется один литр теплой воды, жидкое средство для стирки и столовая ложка усилителя для стиральных порошков, такого как "Калмагон". Ингредиенты тщательно смешиваются, после чего готовый раствор заливается в основной отсек стиральной машины для моющего средства.

Важным шагом является добавление в барабан двух-трех теннисных мячиков. Их присутствие во время цикла стирки помогает предотвратить сбивание пуха в комки, обеспечивая равномерное распределение наполнителя по всей подкладке.

Рекомендуется выбрать программу для стирки джинсовой ткани или темного белья. Оптимальная температура — 40 градусов, скорость отжима — 1000 оборотов в минуту. Для тщательного удаления моющих средств стоит активировать опцию дополнительного полоскания.

После завершения программы куртка демонстрирует заметный результат: поверхность очищается от повседневных загрязнений, цвет становится более свежим, а локальные пятна в области рукавов, воротника и карманов исчезают. Сушку следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, предварительно вывернув изделие наизнанку.

Экспертное уточнение: перед началом стирки всегда сверяйтесь с ярлыком на изделии, где указаны допустимые режимы. Использование теннисных мячиков действительно эффективно для пуховых и синтетических утеплителей, так как они выполняют роль отбивателей, поддерживающих объем наполнителя. Однако для мембранных тканей или курток с кожаными вставками такой метод может не подойти — в этих случаях предпочтительна специализированная чистка.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+