Теперь стираю куртки только так: подглядела в прачечной идеальный способ

Стирка зимней пуховой куртки в домашних условиях — задача, которая многим кажется сложной, однако она вполне выполнима без обращения в химчистку. Эксперт в области бытового ухода, блогер Марина Жукова, делится проверенным методом, основанным на профессиональных стандартах. Этот способ позволяет эффективно освежить вещь, сохранив ее форму и качество утеплителя.

Для приготовления очищающего состава вам потребуется один литр теплой воды, жидкое средство для стирки и столовая ложка усилителя для стиральных порошков, такого как "Калмагон". Ингредиенты тщательно смешиваются, после чего готовый раствор заливается в основной отсек стиральной машины для моющего средства.

Важным шагом является добавление в барабан двух-трех теннисных мячиков. Их присутствие во время цикла стирки помогает предотвратить сбивание пуха в комки, обеспечивая равномерное распределение наполнителя по всей подкладке.

Рекомендуется выбрать программу для стирки джинсовой ткани или темного белья. Оптимальная температура — 40 градусов, скорость отжима — 1000 оборотов в минуту. Для тщательного удаления моющих средств стоит активировать опцию дополнительного полоскания.

После завершения программы куртка демонстрирует заметный результат: поверхность очищается от повседневных загрязнений, цвет становится более свежим, а локальные пятна в области рукавов, воротника и карманов исчезают. Сушку следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, предварительно вывернув изделие наизнанку.

Экспертное уточнение: перед началом стирки всегда сверяйтесь с ярлыком на изделии, где указаны допустимые режимы. Использование теннисных мячиков действительно эффективно для пуховых и синтетических утеплителей, так как они выполняют роль отбивателей, поддерживающих объем наполнителя. Однако для мембранных тканей или курток с кожаными вставками такой метод может не подойти — в этих случаях предпочтительна специализированная чистка.

Ранее мы писали: