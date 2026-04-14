В Коми обустроят 15 километров тротуаров и 7 километров освещения

В Коми обустроят 15 километров тротуаров и 7 километров освещенияавтор фото Вячеслав Вольгин

Объявленный Годом села 2026-й станет временем значительного обновления инфраструктуры в сельской местности. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отдалённые населённые пункты региона получат современное уличное освещение и новые пешеходные зоны.

Всего будет обустроено порядка 15 километров тротуаров и более семи километров линий освещения. Эти меры направлены на повышение безопасности и комфорта жителей.

Работы уже запланированы в различных районах.

Корткерос. На центральной улице Советской в ходе ремонта дороги:

  • уложат 2,4 км пешеходных дорожек;
  • установят 4 светодиодных светильника у переходов;
  • смонтируют 532 метра поручней и 2,1 км перил;
  • обновят разметку и дорожные знаки;
  • укрепят обочины асфальтовой крошкой;
  • проведут озеленение откосов.

Автодорога Объячево — Читаево. На участке через деревни Калининскую, Тарачево, Маловыльгорт и Читаево появятся:

  • 5,2 км тротуаров;
  • 5,3 км сетей наружного освещения.

Подъезд к Усинску (д. Парма). Запланировано строительство 4 км пешеходных дорожек для удобства и безопасности.

Усть‑Куломский район. В деревне Кырныша вместе с ремонтом трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск будет создано 1,1 км тротуаров.

Село Вольдино. В процессе капремонта местной дороги переделают проезжую часть, обустроят 2,5 км тротуаров и 2 км освещения. Завершение намечено на 2027 год.

Койгородский район. В границах населённого пункта Койдин на дороге Койдин — Койгородок будут созданы:

  • 2 км тротуаров;
  • 1 км линий уличного освещения.

Данные инициативы позволят снизить аварийность, придадут улицам более опрятный вид и создадут комфортные условия. Это будет способствовать развитию сельских территорий, делая жизнь в них привлекательнее как для местных жителей, так и для гостей.

