Депутат Госдумы предложила заменить трудовых мигрантов выпускниками школ

Депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила с необычным предложением. Подробности сообщает gazeta.ru.

Так, депутат заявила, что справиться с дефицитом трудовых мигрантов в России помогут выпускники девятых классов.

«Трудовые мигранты особенно в столице, выполняют не самую привлекательную работу, на которую не соглашаются граждане РФ. Эта работа часто связана с уборкой общественных мест, территорий или со строительством. Я уверена, что уже сегодня мы можем предлагать эти специальности нашим ребятам, заканчивающим девятый класс, чтобы заменить трудовых мигрантов в этом вопросе. К сожалению, после девятого класса многие ребята выходят с проблемой невозможности продолжить обучение. Лучше им предложить бесплатные курсы, и в течение нескольких месяцев сделать из них хороших каменщиков, столяров, маляров-штукатуров. Зачем нам трудовые мигранты, если сегодня наши ребята могут получить востребованную на рынке труда профессию. Можно быть хорошим каменщиком, укладчиком плитки, маляром-штукатуром, получать хорошие средства и при этом быть российским гражданином», — рассказала она.