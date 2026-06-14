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Детский лагерь в Республике Коми модернизируют для детей с ограниченными возможностями здоровья

Детский лагерь в Республике Коми модернизируют для детей с ограниченными возможностями здоровьяФото: МАКС-канал Ростислава Гольдштейна

Лагерь "Черноморская зорька" стал победителем федерального отбора в рамках программы "Доступная среда". Проект по созданию инклюзивного кластера получил солидную финансовую поддержку, призванную сделать летний отдых доступным для каждого ребенка региона.

Из федерального бюджета на реализацию проекта направят 6,9 миллиона рублей. Региональная казна дополнительно выделит 700 тысяч рублей, которые пойдут на проведение ремонтных работ. Общий бюджет инициативы составит 7,6 миллиона рублей, пишет "Ньюсрум".

На выделенные средства в лагере обустроят специализированный зал адаптивной физкультуры и комнату психологической разгрузки. Программа развития также включает закупку современного оборудования для творчества, профессиональную переподготовку персонала и внедрение адаптированных методик для досуга. Глава республики Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что создание равных условий для оздоровления детей остается приоритетной задачей региона.

Напомним, ранее мы сообщали, что гастроэнтеролог предостерегла жителей Коми от покупки поврежденных фруктов.

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