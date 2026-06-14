В Коми стартовал капремонт моста через реку Кузобъю

Фото Минтранспорта Коми

В Усть-Куломском районе уже началась реконструкция объекта. Инженерное сооружение протяженностью 51,2 метра находится на 145 километре ключевой магистрали Сыктывкар — Троицко-Печорск.

Подрядная организация "Кировмост-К" уже приступила к работам. Специалисты установили дорожные знаки и провели фрезерование половины проезжей части. Сейчас техническая готовность объекта оценивается в 2 процента, пишет "Комиинформ".

Строителям предстоит заменить балки, усилить опоры и обновить асфальтобетонное покрытие тротуаров. Проектом также предусмотрена установка современных ограждений и качественный водоотвод. Глава региона Ростислав Гольдштейн держит ход реконструкции на личном контроле. Завершить ремонт планируется до 30 октября 2026 года. Эти меры входят в нацпроект "Инфраструктура для жизни", в рамках которого в регионе обновят 7 мостов и свыше 113 тысяч метров автодорог.

Напомним, ранее мы сообщали, что детский лагерь в Республике Коми модернизируют для детей с ограниченными возможностями здоровья.