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Гастроэнтеролог предостерегла жителей Коми от покупки поврежденных фруктов

Гастроэнтеролог предостерегла жителей Коми от покупки поврежденных фруктовФотоархив редакции

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила потребителей об опасности покупки поврежденных и подпорченных плодов. Риск кишечных инфекций многократно возрастает из-за бактерий, проникающих через трещины, а также из-за скрытых токсинов, которые не исчезают при кулинарной обработке.

В процессе транспортировки и хранения на кожицу плодов попадают возбудители опасных заболеваний, включая сальмонеллу, листерию и кишечную палочку. Некачественное очищение продуктов становится главным фактором летних инфекций. Врач подчеркивает, что плесневые грибы опаснее, чем кажется: они выделяют микотоксины, например патулин, часто встречающийся в подпорченных персиках или яблоках. Такие вещества проникают глубоко в мякоть и сохраняют ядовитые свойства даже после варки варенья, пишет "БНК".

Защита здоровья требует простых действий. Тщательное промывание плодов под проточной водой и использование мягкой щетки для продукции с плотной кожицей обязательны. Арбузы и дыни перед нарезкой эксперт рекомендует мыть с мылом. Лучший выбор — сезонные плоды местного производства, не требующие длительной химической обработки. Отказ от покупки поврежденных экземпляров станет залогом вашей безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что владельцев земли в Коми обязали уничтожать борщевик под угрозой штрафов.

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