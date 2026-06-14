В Коми недобросовестный подрядчик бросил ремонт и поплатился: суд обязал вернуть более миллиона рублей клиентке

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Ухтинский городской суд вынес жесткий вердикт по делу о сорванном ремонте. Жительница города взыскала с предпринимателя крупную сумму после того, как тот полностью проигнорировал взятые на себя обязательства по договору подряда.

Женщина доверила специалисту отделку своего жилья, перечислив в итоге 440 тысяч рублей. Эта сумма включала оплату услуг и покупку необходимых материалов при стоимости работ в 300 тысяч рублей. Однако к назначенному сроку квартира осталась в исходном виде, а мастер перестал выходить на связь. Никаких уведомлений о задержках не поступало, а акты выполненных работ стороны даже не оформляли, пишет "Ньюсрум".

Фемида встала на сторону обманутой клиентки, удовлетворив иск в полном объеме. Ответчику предстоит выплатить 440 тысяч рублей возврата, такую же сумму неустойки, 10 тысяч рублей за моральный вред и штраф в размере 225 тысяч рублей. Итоговая сумма взыскания составила 1 миллион 115 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Коми студенты освоили управление БПЛА и тактическую медицину.