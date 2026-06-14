Владельцев земли в Коми обязали уничтожать борщевик под угрозой штрафов

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В регионе владельцев земли обязали бороться с опасными сорняками. С 1 марта 2026 года собственники и арендаторы участков, включая частников-дачников, несут строгую ответственность за очистку территорий от борщевика Сосновского и прочих инвазивных видов.

Минсельхоз республики поясняет: за выявленный сорняк сначала выносят официальное предупреждение. Если владелец бездействует, начинаются санкции. Физическим лицам грозят взыскания от 20 до 50 тысяч рублей. Должностные лица могут потерять до 100 тысяч, а для юридических лиц сумма штрафа достигает 700 тысяч рублей.

Показатели Россельхознадзора подтверждают актуальность мер: в 2025 году инспекторы зафиксировали 275 случаев зарастания угодий. Опасная флора успела захватить свыше 107 гектаров. Теперь собственники обязаны контролировать состояние своих владений, чтобы избежать серьезных финансовых потерь и обеспечить безопасность земель.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Коми недобросовестный подрядчик бросил ремонт и поплатился.