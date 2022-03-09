Историк рассказывает: первой больницей в Сыктывкаре был лазарет для военных

"Pro Города Сыктывкар" продолжает рубрику "Историк рассказывает", где вспоминаются интересные факты о столице Коми. Оказывается, первая и единственная на тот момент больница в республике открылась в Усть-Сысольске в 1815 году. Историки рассказали про этот факт, а также где сейчас находится это здание.

Историк и преподаватель Игорь Сажин рассказал, что первая больница открылась еще в феврале 1814 года, когда в Усть-Сысольск прибыли 100 пленных французов рядового состава.

"Для них построили, видимо, еще осенью или летом казарму с лазаретом. Возможно, они расположились в одном помещении. Стояли эти постройки за пределами города, который заканчивался с Северной стороны Сухановским ручьем. Тогдашний "городской вал" нависал над Сухановским ручьем. Вот на другой стороне Сухановского ручья и находилось здание, где жили пленные французы. Сейчас – это улица Свободы. Так что первой больницей в Усть-Сысольске и в Коми крае стал лазарет для больных французов, которые по дороге из Вологды в Усть-Сысольск сильно болели. Все же они добирались в феврале месяце, в морозы. Французов отправили домой через пять месяцев после пребывания в Усть-Сысольске. Видимо, помещения под казарму и лазарет переоборудовали или даже снесли", – предположил Игорь Сажин.

Улица Свободы, 1990-й год. Фото oldsyktyvkar.ru

Игорь Сажин считает, что эта история с наличием больницы, где расположили военных, понравилась властям Усть-Сысольска.