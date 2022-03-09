Историк рассказывает: первой больницей в Сыктывкаре был лазарет для военных

"Pro Города Сыктывкар" продолжает рубрику "Историк рассказывает", где вспоминаются интересные факты о столице Коми. Оказывается, первая и единственная на тот момент больница в республике открылась в Усть-Сысольске в 1815 году. Историки рассказали про этот факт, а также где сейчас находится это здание.
Историк и преподаватель Игорь Сажин рассказал, что первая больница открылась еще в феврале 1814 года, когда в Усть-Сысольск прибыли 100 пленных французов рядового состава.
"Для них построили, видимо, еще осенью или летом казарму с лазаретом. Возможно, они расположились в одном помещении. Стояли эти постройки за пределами города, который заканчивался с Северной стороны Сухановским ручьем. Тогдашний "городской вал" нависал над Сухановским ручьем. Вот на другой стороне Сухановского ручья и находилось здание, где жили пленные французы. Сейчас – это улица Свободы. Так что первой больницей в Усть-Сысольске и в Коми крае стал лазарет для больных французов, которые по дороге из Вологды в Усть-Сысольск сильно болели. Все же они добирались в феврале месяце, в морозы. Французов отправили домой через пять месяцев после пребывания в Усть-Сысольске. Видимо, помещения под казарму и лазарет переоборудовали или даже снесли", – предположил Игорь Сажин.
Улица Свободы, 1990-й год. Фото oldsyktyvkar.ru
Игорь Сажин считает, что эта история с наличием больницы, где расположили военных, понравилась властям Усть-Сысольска.
"В 1815 году при инвалидной команде была открыта больница на две койки в частном доме. "Инвалидные команды" – это такие внутренние войска, куда направлялись рекрутированные крестьяне, которые потеряли во время службы здоровье. Они не провели в армии положенные 25 лет и стали непригодны к обычной военной службе, тогда их и отправляли дослуживать в "инвалидные команды". Была такая инвалидная команда и в Усть-Сысольске. Таким образом, больницы в Сыктывкаре появились, как военные", – сообщил Игорь Сажин.
Историк Алексей Рогачев переслал журналисту "Pro Города Сыктывкар" информацию из книги своего отца – Михаила Рогачева (1952-2021).
"Первая и на долгие годы единственная больница в Усть-Сысольске появилась только в 1815 году. Причем предназначалось это лечебное заведение для солдат инвалидной команды, так что правильнее называть его лазаретом. Именно так больницу и называли в документах начала XIX века", – написал Михаил Рогачев.
При этом в книге Михаил Рогачев обратил внимание на функционирование больницы:
"Для устьсысольцев это эпохальное событие прошло незамеченным. Больницей это учреждение можно назвать лишь условно. Правильнее было бы сказать, что там не лечили, а пытались это делать. Под лазарет была "назначена" одна комната в доме мещанина Маегова, где и поместились две койки для больных. Дом был плохой, старый. Лекарь сообщал, что "больные … жалуются, что в оной больнице угар и холод… лекарства больным в оной больнице по причине угара и холода не в пользу". Да и не было у него почти никаких лекарств. И ничего удивительного в том нет – в первые два года существования больницы городская дума "от щедрот своих" выделяла на ее содержание "огромную сумму" в 75 и 77 рублей. Это около одного процента городских расходов. Но в последующие годы она была вынуждена увеличить эту сумму до 130-150 рублей", – написал историк в книге.
Михаил Рогачев проследил и последующие выделения средств этой больнице:
Современный план пересечения улиц Советская и Куратова. Скриншот из Яндекс. Карт.
"В 1819 году городская дума "расщедрилась", выделив на больницу 225 рублей, но связано это с тем, что старое здание было непригодно, поэтому пришлось купить для больницы "отдельный" не новый дом "за счет общественной суммы". Этот обыкновенный городской жилой дом помещался на углу Спасской и Предтеченской улиц, а ныне – это Советская и Куратова. Был он деревянным и одноэтажным, не очень вместительным, как и все мещанские дома. И все же по сравнению с домом Маегова это было просто хоромы – три комнаты с кухней "через коридор", тем более, что число коек не увеличилось", – пишет историк.
Перекресток улиц Предтеченская и Спасская, начало XX века. Фото oldsyktyvkar.ru
Алексей Рогачев рассказал "Pro Городу", что по списку домовладельцев 1860-х годов дома Маегова не обнаружено, хотя людей с фамилией Маегов много.