Смешайте соду, уксус и йод: хозяйки прыгают от счастья из-за этого чудо-раствора — теперь пользуются всегда

Российским хозяйкам поделились простым и эффективным турецким лайфхаком, который поможет поддерживать чистоту в доме без лишних затрат. Для этого понадобятся всего три доступных ингредиента, которые есть на каждой кухне или в аптечке: уксус, сода и йод.

Преимущество этого раствора в его доступности и экологичности. За копейки можно добиться идеальной чистоты санфаянса. Приготовление смеси занимает минимум времени: нужно взять стакан 9%-ного уксуса, нагреть его до 40–50 градусов, добавить чайную ложку пищевой соды и 3–5 капель йода.