Смешайте соду, уксус и йод: хозяйки прыгают от счастья из-за этого чудо-раствора — теперь пользуются всегда
- 11:00 15 января
- 12+
- Служба новостей
Российским хозяйкам поделились простым и эффективным турецким лайфхаком, который поможет поддерживать чистоту в доме без лишних затрат. Для этого понадобятся всего три доступных ингредиента, которые есть на каждой кухне или в аптечке: уксус, сода и йод.
Преимущество этого раствора в его доступности и экологичности. За копейки можно добиться идеальной чистоты санфаянса. Приготовление смеси занимает минимум времени: нужно взять стакан 9%-ного уксуса, нагреть его до 40–50 градусов, добавить чайную ложку пищевой соды и 3–5 капель йода.
Готовым раствором обработайте унитаз с помощью ершика, затем закройте крышку и оставьте на ночь. Утром смойте смесь теплой водой — результат вас приятно удивит: даже застарелые пятна и ржавчина исчезнут без следа.
Этот универсальный состав не только эффективно справляется с загрязнениями, но и безопасен для здоровья и окружающей среды. В отличие от многих химических средств, он не содержит агрессивных компонентов, которые могут повредить поверхности или вызвать аллергию. Натуральные ингредиенты не оставляют резкого запаха, что делает раствор идеальным для использования в домах с детьми и домашними животными, пишет progoroduhta.ru.