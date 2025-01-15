В Сыктывкаре в одном из заречных поселков проложили водовод
- 16:30 15 января
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- Инесса Богатая
Строительство водопроводной системы, которая предоставит чистую питьевую воду жителям поселка Седкыркещ, завершено. Об этом передает пресс-служба Минстроя Коми.
По информации регионального ведомства, в рамках государственной программы "Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" осуществлен проект по созданию водопроводных сетей длиной шесть километров. Водопровод соединяет очистные сооружения в поселке Краснозатонский с заречным поселком Седкыркещ столицы Республики Коми.
Общая стоимость проекта составила приблизительно 52 миллиона рублей. Отметим, что работы по строительству и монтажу завершены в 2024 году.
В 2025 году водопровод в поселке Седкыркещ начнет функционировать, обеспечивая жителей качественной питьевой водой, соответствующей всем санитарным стандартам. Проект значительно улучшит качество жизни в поселке. Напомним, врио Главы Коми назвал очистку дорог и тротуаров от снега "безобразной".