В Сыктывкаре в одном из заречных поселков проложили водовод

Фото мэрии Сыктывкара

Строительство водопроводной системы, которая предоставит чистую питьевую воду жителям поселка Седкыркещ, завершено. Об этом передает пресс-служба Минстроя Коми. По информации регионального ведомства, в рамках государственной программы "Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" осуществлен проект по созданию водопроводных сетей длиной шесть километров. Водопровод соединяет очистные сооружения в поселке Краснозатонский с заречным поселком Седкыркещ столицы Республики Коми.

Общая стоимость проекта составила приблизительно 52 миллиона рублей. Отметим, что работы по строительству и монтажу завершены в 2024 году.