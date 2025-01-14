В Коми 17-летний юноша обвиняется в незаконном сбыте наркотиков

В Усть-Вымском районе Коми возбудили уголовное дело против 17-летнего юноши. Его обвиняют в незаконном хранении психотропных веществ и покушении на их сбыт. Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно данным издания, в начале января подросток, действуя в рамках организованной группы Интернет-магазина в роли "закладчика", пытался сбывать наркотические и психотропные вещества на территории района. Однако свои планы несовершеннолетний не смог воплотить в жизнь, так как его задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Все найденные при личном осмотре и по ходу следствия свертки были изъяты.