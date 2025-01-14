В Коми 17-летний юноша обвиняется в незаконном сбыте наркотиков
- 21:45 14 января
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- Инесса Богатая
В Усть-Вымском районе Коми возбудили уголовное дело против 17-летнего юноши. Его обвиняют в незаконном хранении психотропных веществ и покушении на их сбыт. Об этом сообщает "Комиинформ".
Согласно данным издания, в начале января подросток, действуя в рамках организованной группы Интернет-магазина в роли "закладчика", пытался сбывать наркотические и психотропные вещества на территории района. Однако свои планы несовершеннолетний не смог воплотить в жизнь, так как его задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Все найденные при личном осмотре и по ходу следствия свертки были изъяты.
В качестве меры пресечения подозреваемому назначен домашний арест. Для дела назначены судебные экспертизы, а также проводятся другие следственные действия для укрепления доказательственной базы.
Напомним, ухтинец передал осужденному вещи, которые запрещены в исправительном учреждении. 26 ноября прошлого года, находясь на рабочем месте, мужчина передал заключенному фотоаппарат и флеш-карту. Оказалось, что подсудимый с помощью ключа от служебного помещения открыл дверь и попросил заключенного забрать эти вещи.