Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми 17-летний юноша обвиняется в незаконном сбыте наркотиков

В Коми 17-летний юноша обвиняется в незаконном сбыте наркотиков Фото из архива

В Усть-Вымском районе Коми возбудили уголовное дело против 17-летнего юноши. Его обвиняют в незаконном хранении психотропных веществ и покушении на их сбыт. Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно данным издания, в начале января подросток, действуя в рамках организованной группы Интернет-магазина в роли "закладчика", пытался сбывать наркотические и психотропные вещества на территории района. Однако свои планы несовершеннолетний не смог воплотить в жизнь, так как его задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Все найденные при личном осмотре и по ходу следствия свертки были изъяты.

В качестве меры пресечения подозреваемому назначен домашний арест. Для дела назначены судебные экспертизы, а также проводятся другие следственные действия для укрепления доказательственной базы.

Напомним, ухтинец передал осужденному вещи, которые запрещены в исправительном учреждении. 26 ноября прошлого года, находясь на рабочем месте, мужчина передал заключенному фотоаппарат и флеш-карту. Оказалось, что подсудимый с помощью ключа от служебного помещения открыл дверь и попросил заключенного забрать эти вещи.

...

  • 0

Популярное

Последние новости