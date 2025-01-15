Больше, чем просто яблочный пирог: самый вкусный вариант, который вы еще не ели — забудете остальные рецепты

Аромат яблочного пирога способен вскружить голову всем домочадцам и в мгновение ока собрать всех за уютным чаепитием. Не стоит ограничиваться «Шарлоткой» — есть рецепт пирога с растопленным сливочным маслом, который по праву считается одним из самых удачных. Готовится лакомство очень просто, длительного взбивания ингредиенты не требуют. Нам понадобятся:

яйцо — 3 шт.;

сахар — 75 г;

ванильный сахар — 8 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 2 ч.л. (10 г);

растопленное сливочное масло — 100 г. Для начинки:

яблоки — 3 шт.;

сахар для посыпки — 3 ст.л.;

корица — 0,5 ч.л.

В миску разбить яйца, взбить миксером за полминуты, добавить сахар и ванильный сахар, взбивать еще в течение 30 секунд. Просеять в смесь муку с разрыхлителем, перемешать миксером до однородности. Влить растопленное сливочное масло и снова смешать ингредиенты миксером.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кусочками (примерно 7−8 мм толщиной). Дно формы для выпечки выстлать пергаментом, разложить на нем яблоки, присыпать их сахаром, перемешать. Посыпать корицей и вылить на начинку подготовленное тесто. Разровнять его и встряхнуть форму, чтобы тесто просочилось и к яблокам.

Пирог выпекают около 35 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Готовый пирог нужно извлечь из формы, опрокинув на противень, застеленный пергаментом, и вернуть в духовку еще на 3 минуты, чтобы подрумянилось дно, оказавшееся сверху.