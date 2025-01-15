В Коми сотрудники ГИБДД проверят водителей на трассах
- 12:45 15 января
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- Инесса Богатая
В Коми с 15 по 26 января 2025 года пройдет профилактическая акция "Трасса". Ее цель – стабилизировать ситуацию с аварийностями и предотвратить ДТП, а также пресечь нарушения в области безопасности дорожного движения.
Патрульные экипажи Госавтоинспекции станут акцентировать внимание на пресечение таких нарушений ПДД как: вождение в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу движения, неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих систем, а также несоблюдение правил остановки или стоянки грузового транспорта и автобусов на проезжей части, создающее помехи для других участников дорожного движения.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции региона проверят грузовые транспортные средства и автобусы. Они также оценят состояние автодорог вне населенных пунктов, чтобы убедиться в их нормативном содержании.
Кстати, в рамках мероприятия правоохранители организуют информационно-разъяснительную работу с водителями.
Напомним, в Усть-Вымском районе Коми отечественные ВАЗ столкнулся с лесовозом. Пятерых пострадавших доставили в больницу.