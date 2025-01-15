В Сыктывкаре произошло массовое ДТП

В Сыктывкаре в результате двойного ДТП с участием трех автомобилей один человек получил травмы. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

По информации издания, авария произошла 14 января в 19:00. 38-летняя автолюбительница, управляла автомобилем Opel Astra, который следовал по улице Панева от улицы Ручейная к Дырносу. На перекрестке, при выполнении левого поворота, водитель Opel не уступила дорогу и врезалась в Toyota RAV4, которая двигалась по главной дороге в сторону Малой Объездной от Дырносских дач. После этой аварии "Тойота" столкнулась с Nissan Terrano.