В Сыктывкаре произошло массовое ДТП
- 11:45 15 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре в результате двойного ДТП с участием трех автомобилей один человек получил травмы. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.
По информации издания, авария произошла 14 января в 19:00. 38-летняя автолюбительница, управляла автомобилем Opel Astra, который следовал по улице Панева от улицы Ручейная к Дырносу. На перекрестке, при выполнении левого поворота, водитель Opel не уступила дорогу и врезалась в Toyota RAV4, которая двигалась по главной дороге в сторону Малой Объездной от Дырносских дач. После этой аварии "Тойота" столкнулась с Nissan Terrano.
В результате происшествия 37-летний водитель Nissan получил закрытую травму грудной клетки, однако его не госпитализировали. Его спасли пристегнутые ремни безопасности от более серьезных травм.
Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом строго соблюдать ПДД. Важно учитывать дорожные условия и совершать маневры только при полной уверенности в безопасности для всех участников движения.