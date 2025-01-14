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Житель Коми заплатит за оскорбление медсестры

Житель Коми заплатит за оскорбление медсестры Фото из архива

Житель Ухты получил наказание за оскорбление медсестры. Об этом сообщает "БНК".

По информации регионального издания, пациент грубо высказывался в адрес медицинского работника. Мужчина не признал своей вины, но ему предстоит ответить за свои слова.

Как выяснил суд, 18 октября 2024 года днем в отделении плановой хирургии Ухтинской городской больницы №1 житель города допустил оскорбительные высказывания в адрес медсестры, унизив ее честь и достоинство. Отмечается, что эти слова были выражены в неприличной форме.

Согласно части 1 статьи 5.61 КоАП, подобное поведение определяется как циничное и противоречащее моральным нормам общества, унижающее взаимодействие с человеком. В ходе проверки, проведенной прокуратурой Ухты, гражданин Г. не признал себя виновным. Мировой судья Ярегского судебного участка назначил ему административный штраф в размере четырех тысяч рублей.

Добавим, что решение суда пока не вступило в законную силу.

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