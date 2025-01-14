Житель Коми заплатит за оскорбление медсестры

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Житель Ухты получил наказание за оскорбление медсестры. Об этом сообщает "БНК". По информации регионального издания, пациент грубо высказывался в адрес медицинского работника. Мужчина не признал своей вины, но ему предстоит ответить за свои слова.

Как выяснил суд, 18 октября 2024 года днем в отделении плановой хирургии Ухтинской городской больницы №1 житель города допустил оскорбительные высказывания в адрес медсестры, унизив ее честь и достоинство. Отмечается, что эти слова были выражены в неприличной форме.

Согласно части 1 статьи 5.61 КоАП, подобное поведение определяется как циничное и противоречащее моральным нормам общества, унижающее взаимодействие с человеком. В ходе проверки, проведенной прокуратурой Ухты, гражданин Г. не признал себя виновным. Мировой судья Ярегского судебного участка назначил ему административный штраф в размере четырех тысяч рублей.