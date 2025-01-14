В ближайшее время уголовное дело о стычке взрослого мужчины с подростками в автобусе поступит в Сыктывкарский суд

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Совсем скоро уголовное дело против мужчины, ударившего подростка и вытолкнувшего второго из автобуса, будет рассмотрено в Сыктывкарском городском суде. Об этом сообщает "Комиинформ". По данным издания, обвинительное заключение уже утверждено.

Напомним, что инцидент в автобусе маршрута №46, произошедший вечером в октябре 2024 года, вызвал большой общественный резонанс. Люди разошлись во мнениях о том, кто был виновником этого конфликта между мужчиной и подростком.

СУ СКР по Коми провело проверку, и в итоге возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

По версии следствия, мужчина, под выдуманным предлогом, при других пассажирах ударил подростка ладонью по лицу, причинив ему физическую боль. Далее, во время конфликта с другим несовершеннолетним, также по незначительному поводу, с силой вытолкнул его из автобуса, в результате чего тот ударился головой и телом об остановку, получив телесные повреждения.

Следователь просил о применении меры, запрещая мужчине общаться с потерпевшими и их законными представителями, а также со свидетелями, как лично, так и через средства связи и интернет. Кроме того, на него была возложена обязанность самостоятельно являться по вызовам следователя и суда.