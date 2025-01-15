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Пенсионеры ликуют: их освободили от этих коммунальных платежей - но есть важные нюансы

Пенсионеры ликуют: их освободили от этих коммунальных платежей - но есть важные нюансы

В России действует ряд льгот для пенсионеров, направленных на снижение расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Эти меры призваны облегчить финансовую нагрузку на старшее поколение и улучшить их качество жизни.

Льготы по взносам на капитальный ремонт:

  • Пенсионеры, проживающие в аварийном жилье, полностью освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт.
  • Жители новостроек также не платят за капремонт в течение определённого периода после сдачи дома в эксплуатацию.
  • Собственники квартир в малоэтажных домах (менее пяти квартир) также освобождены от этой обязанности.
  • Пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50% компенсацию взносов на капремонт, а с 80 лет — на 100% компенсацию.
  • Льготы могут предоставляться пенсионерам, имеющим почётные звания и государственные награды.

Скидки на оплату вывоза мусора:

  • Федеральные льготники из числа пенсионеров получают компенсацию за коммунальные услуги, включая частичную компенсацию за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
  • Во многих регионах России действуют дополнительные скидки на вывоз мусора для пенсионеров.
  • Пенсионеры, временно отсутствующие дома (например, из-за длительного отъезда), могут оформить перерасчёт платы за вывоз ТКО за период своего отсутствия.

Эти меры свидетельствуют о социально ориентированной политике государства, направленной на поддержку пожилых граждан и снижение их затрат на коммунальные услуги, пишет progorodsamara.ru.

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