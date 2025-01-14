В Усть-Вымском районе Коми ВАЗ врезался в лесовоз: пять человек госпитализированы
- 21:00 14 января
- 16+
- Инесса Богатая
Стали известны подробности ДТП с участием отечественного автомобиля и грузовика в Усть-вымском районе Коми. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
По предварительным данным, сегодня, 14 января около 15:40, водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем марки "ВАЗ 2106", на 58 километре автодороги "Вогваздино - Яренск" не справился с управлением и выехал на "встречку". В итоге автомобиль столкнулся с "САВ 6977С".
В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и четыре пассажира автомашины "Ваз" получили травмы. Их госпитализировали.
Отметим, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ухте произошла авария с участием иномарки Renault и отечественного авто ВАЗ. Водитель "Рено" пошел на обгон и столкнулся с "десяткой". В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель ВАЗа. К счастью, госпитализация ему не понадобилась.