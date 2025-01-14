В Усть-Вымском районе Коми ВАЗ врезался в лесовоз: пять человек госпитализированы

Стали известны подробности ДТП с участием отечественного автомобиля и грузовика в Усть-вымском районе Коми. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

По предварительным данным, сегодня, 14 января около 15:40, водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем марки "ВАЗ 2106", на 58 километре автодороги "Вогваздино - Яренск" не справился с управлением и выехал на "встречку". В итоге автомобиль столкнулся с "САВ 6977С".