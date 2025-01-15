"Василий": всероссийская премьера самой жаркой комедии этой зимы

21 января Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" и "Формула Кино" приглашает на всероссийскую премьеру комедии "Василий" (12+).

Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. Звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканских бандитов на деньги, и за это его ждет расплата! Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.