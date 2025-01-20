“Железное” детство и сила семьи: тренер по художественной гимнастике поделилась историей успеха
- 16:17 20 января
- 6+
- Александра Клюенкова
Ольга Куклина — успешная тренер по художественной гимнастике. Сегодня она не только тренирует будущих чемпионов, но и создает уникальное пространство для развития как маленьких спортсменов, так и взрослых женщин, предлагая им возможность заняться физическим совершенствованием. Она поделилась вдохновляющей историей о том, как настойчивость и поддержка близких помогают преодолеть трудности и привести к большим достижениям.
Про детство и родителей
Ольга Куклина родилась в семье строителей. Мама была инженером, папа — строителем-монтажником. Старший брат пошел по их стопам. Ольга стала единственной, кто связал жизнь со спортом.
Вспоминая детство, женщина описывает его как активное и “железное”, с высокой психологической, и физической нагрузкой. Она была очень болезненным ребенком. Поэтому мама, понимая, что надо укреплять здоровье, привела ее на художественную гимнастику в спортивную школу в Сыктывкаре. Ольга признается, что будучи ребенком, не хотела чем-то заниматься:
— Поначалу я не была увлечена спортом. Большую роль сыграла мамина настойчивость. И уже будучи тренером, я понимаю, что становление спортсменов — большой труд родителей. Ведь детям трудно организовать себя. После садика или школы им хочется отдыхать, гулять. Поэтому очень важна поддержка родителей. Со временем ребенка затягивает, ему начинают нравиться занятия. И это становится образом жизни.
Также и Ольга постепенно втянулась в процесс. А вскоре перешла учиться в 12 школу, где был организован спортивный класс. Девочки занимались художественной гимнастикой, а мальчики — вольной борьбой. Проводились двухразовые тренировки в день при обычной школьной нагрузке, что послужило для будущего тренера хорошей физической и психологической закалкой.
Про образование и начало тренерской карьеры
Ольга отмечает, что не планировала работать тренером. Это случилось по воле судьбы. Когда она была в выпускном классе, одна тренер, уходя со своей должности, предложила Ольге взять ее группу под свое крыло. Ольге пришлось совмещать учебу в школе и работу с маленькими спортсменками. Тренерство затянуло молодую женщину, и вскоре стало делом всей жизни.
— После школы я училась заочно в Академии имени Лесгафта в Санкт-Петербурге, где получила физкультурное образование. Я уже начала работать, поэтому вела тренировки и ездила на сессии. Вообще у меня два высших образования. Второе — Менеджер государственной и муниципальной службы, я получила, когда у меня уже было двое детей.
Про трудности и поддержку
Ольга отмечает, что трудности и ее профессия — неотделимые части. В ее жизни и карьере многое сложилось благодаря поддержке знаковых людей.
— Мои родители всегда были рядом и их поддержку невозможно недооценивать. Например, был случай, когда стадион, где я проводила тренировки, закрыли на ремонт. Он затянулся на 5 лет, а мне надо было где-то тренировать спортсменок. В этом вопросе оказал поддержку мой папа, который на тот момент был руководителем монтажного предприятия. Не могу не упомянуть мою одноклассницу и близкую подругу — Алену Михайлову. Она все время была рядом. Алена помогала мне с открытием Федерации художественной гимнастики в 2007 году. Сохранить Федерацию и остаться президентом мне в свое время помог Бережной Николай Михайлович, который на тот момент был министром спорта. Он мне тоже давал советы.
Хочу также отметить Сизову Любовь Анисимовну, хореографа, профессионала своего дела и заслуженного работника Республики Коми. С ней я работаю на протяжении многих лет. Много лет наша Федерация сотрудничает с заслуженным тренером России Первых Михаилом Геннадьевичем. Он часто дает дельные советы и помогает в развитии наших спортсменок. Штыков Виктор Федорович, который был директором спортшколы, когда я еще была гимнасткой и начинающим специалистом, помог закалить мой характер. Я благодарна всем людям, которые были со мной в разной время. Всем, кто помогал, а, возможно, и создавал трудности. Ведь благодаря этому я развивалась и становилась сильнее.
Как возникла идея открыть дополнительные группы по художественной гимнастике для детей
Помимо основных групп Ольга также открыла группы для детей 3-5 лет.
— В спортивной школе есть федеральные стандарты, которые мы переступить не можем. Там мы принимаем детей только с шести лет. Но сейчас родители стремятся отдать своего ребенка в секцию как можно раньше, чтобы направить его энергию в нужное русло. Поэтому я открыла группы, куда стали приводить детей с трех лет. Родителям объясняю, что это общее физическое развитие с элементами художественной гимнастики, а не гимнастика в чистом виде. В профессиональном спорте есть много нюансов. Например, есть элементы, которые маленькие дети выполнять не могут из-за анатомических и физиологических особенностей. Поэтому и я, и тренеры, которые со мной работают, никогда не торопимся.
Также Федерация художественной гимнастики открыла занятия под названием “Женское совершенство”. Они включают в себя элементы фитнеса, гимнастики, пластики и работу с предметами.
— Я считаю, что в современном мире на женские плечи ложится огромная нагрузка. Женщины вынуждены совмещать работу и заботу о семье и детях. Поэтому мне хотелось создать тренировки, куда они могли бы прийти, чтобы заниматься для души, тела и здоровья. Я мечтаю, чтобы женщины могли заниматься бесплатно, поэтому будем подавать заявку на грант от Федерации. Еще мечтаю, чтобы однажды в Сыктывкаре построили спортивный комплекс для занятий художественной гимнастикой.
Про плюсы и минусы тренерства
Ольга отмечает, что в ее профессии есть место теплым моментам.
— За время работы мне удалось наладить дружеские контакты с людьми со всей России. На всероссийских соревнованиях встречаю тренеров и судей, с которыми у нас теплые отношения. Это очень значимо для меня, потому что, как говорится, дети приходят и уходят, а мы остаемся.
Воспитанницы Ольги тоже подарили ей много приятных воспоминаний.
— С детьми очень интересно работать. Однажды, когда мы ездили на турнир в Красноярске, девчонкам не хватило 2 десятых для норматива мастеров спорта. И я, и девочки в тот раз очень устали. Три дня на поезде туда и обратно, и высокая психологическая нагрузка сыграли свою роль. Обратная дорога выпала на 8 марта. И мне врезалось в память, как девочки приготовили сюрприз. Я проснулась и увидела накрытый стол, а девочки подготовили душевное поздравление. Здорово, что есть вот такие знаковые моменты.
Ольга признается, что из-за работы, требующей полной самоотдачи, приходится жертвовать временем с семьей.
— Я очень благодарна мужу, который всегда рядом и поддерживает меня во всем. И, конечном, моим детям, которые уже выросли, а я даже не заметила этого процесса.
Про успех
Говоря об успехе, Ольга отмечает, что для нее это многогранное понятие.
— Во-первых, когда твои голова, сердце и душа находятся в гармонии — это успех. Во-вторых, когда спортсменки становятся мастерами спорта, занимают призовые места, это, конечно, тоже вызывает гордость. У меня разные были девчонки, из разных семей. И в процессе мы с ними прошли через множество ситуаций, порой не самых приятных. Но когда я вижу, что в итоге они выросли достойными людьми, и что у них все хорошо складывается по жизни, — этот успех еще более ценен. Ведь в каждую из них я вкладываю частичку своей души.
Еще одна моя гордость — мои дети. Дочь, Таисия Жданова, тоже гимнастка, и, конечно же, мой сын. Когда я вижу продолжение себя и на площадке, и в жизни, это, несомненно, тоже успех.
Про хобби
Ольга говорит, что сейчас ей совсем не хватает времени на хобби. Она надеется, что после выхода на пенсию у нее будет больше возможностей для любимых дел.
— Я очень люблю кататься на лыжах, когда выпадает возможность. И конечно, есть место и посадкам на даче, закатке банок на зиму. Очень хотелось бы больше общаться с детьми. Сейчас они разъехались, но, к счастью, технологии позволяют видеться на расстоянии.
Главным пунктом в любом деле Ольга считает, чтобы оно было по душе. А также отмечает важность доброго отношения к людям:
— Главное — желать людям того же, чего желаешь себе: мира, добра, здоровья. А дети — это будущее России. Культурное и духовное развитие здесь имеют ключевое значение. Надо вкладывать в детей то, что мы хотим получить на выходе. Потому что, как говорится, что посеешь, то и пожнешь.