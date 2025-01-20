“Железное” детство и сила семьи: тренер по художественной гимнастике поделилась историей успеха

Ольга Куклина — успешная тренер по художественной гимнастике. Сегодня она не только тренирует будущих чемпионов, но и создает уникальное пространство для развития как маленьких спортсменов, так и взрослых женщин, предлагая им возможность заняться физическим совершенствованием. Она поделилась вдохновляющей историей о том, как настойчивость и поддержка близких помогают преодолеть трудности и привести к большим достижениям.

Про детство и родителей

Ольга Куклина родилась в семье строителей. Мама была инженером, папа — строителем-монтажником. Старший брат пошел по их стопам. Ольга стала единственной, кто связал жизнь со спортом.

Вспоминая детство, женщина описывает его как активное и “железное”, с высокой психологической, и физической нагрузкой. Она была очень болезненным ребенком. Поэтому мама, понимая, что надо укреплять здоровье, привела ее на художественную гимнастику в спортивную школу в Сыктывкаре. Ольга признается, что будучи ребенком, не хотела чем-то заниматься:

— Поначалу я не была увлечена спортом. Большую роль сыграла мамина настойчивость. И уже будучи тренером, я понимаю, что становление спортсменов — большой труд родителей. Ведь детям трудно организовать себя. После садика или школы им хочется отдыхать, гулять. Поэтому очень важна поддержка родителей. Со временем ребенка затягивает, ему начинают нравиться занятия. И это становится образом жизни.

Также и Ольга постепенно втянулась в процесс. А вскоре перешла учиться в 12 школу, где был организован спортивный класс. Девочки занимались художественной гимнастикой, а мальчики — вольной борьбой. Проводились двухразовые тренировки в день при обычной школьной нагрузке, что послужило для будущего тренера хорошей физической и психологической закалкой.





Про образование и начало тренерской карьеры

Ольга отмечает, что не планировала работать тренером. Это случилось по воле судьбы. Когда она была в выпускном классе, одна тренер, уходя со своей должности, предложила Ольге взять ее группу под свое крыло. Ольге пришлось совмещать учебу в школе и работу с маленькими спортсменками. Тренерство затянуло молодую женщину, и вскоре стало делом всей жизни.