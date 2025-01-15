Стало известно о состоянии подростков, которые на ВАЗе влетели в лесовоз в Усть-Вымском районе Коми
- 09:50 15 января
- 16+
- Инесса Богатая
Пятеро детей получили травмы и переломы после того, как автомобиль ВАЗ столкнулся с тяжелым грузовиком в Усть-Вымском районе. О состоянии пострадавших сообщает "БНК".
Напомним, авария произошла 14 января в 15:40 в Усть-Вымском районе. Известно, что 17-летний водитель ВАЗ-2106 двигался по дороге Вогваздино — Яренск. На 58-м километре он потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с прицепом.
В результате этого происшествия пострадали все пять человек из ВАЗа: водитель и пассажиры. Никто из них не использовал ремни безопасности, и все они были госпитализированы.
По данным "БНК", у водителя диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, вдавленный перелом черепных костей в затылочной области, двусторонний пневмоторакс, повреждения костей таза и нижней челюсти.
16-летний подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом правого бедра и ссадины на лице. У 15-летнего пассажира черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мозга и ушиб левого колена. Еще один 16-летний подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рваную рану возле левого глаза. Девушка 16 лет получила перелом правого бедра и ушиб грудной клетки.
Подросток управлял ВАЗом без водительских прав. Ранее он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
После происшествия прокуратура Коми и региональное следственное управление СКР начали проверки.