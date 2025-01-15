Стало известно о состоянии подростков, которые на ВАЗе влетели в лесовоз в Усть-Вымском районе Коми

Пятеро детей получили травмы и переломы после того, как автомобиль ВАЗ столкнулся с тяжелым грузовиком в Усть-Вымском районе. О состоянии пострадавших сообщает "БНК".

Напомним, авария произошла 14 января в 15:40 в Усть-Вымском районе. Известно, что 17-летний водитель ВАЗ-2106 двигался по дороге Вогваздино — Яренск. На 58-м километре он потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с прицепом.