Врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн назвал очистку дорог в Сыктывкаре безобразной
- 10:45 15 января
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- Инесса Богатая
Организацию уборки снега на дорогах в республике улучшать для удобства жителей Коми. Такое заявление сделал Ростислав Гольдштейн на аппаратном совещании в Правительстве региона.
Врио Главы региона отметил, что за состояние дорог лично отвечают главы муниципалитетов.
"Сейчас существует множество проблем с этим. Люди жалуются, и я сам замечаю неочищенные улицы и тротуары. Это проблема как для региональных трасс, так и для городских улиц. В Сыктывкаре ситуацию оцениваю как безобразную", – отметил Ростислав Гольдштейн.
Он также подчеркнул, что это вопрос в первую очередь о безопасности людей.
"Меня не удовлетворяют действия местных руководителей. Мы живём в северной республике, где зима длится восемь месяцев. Если нужны дополнительные ресурсы для уборки снега, нужно об этом говорить открыто. Терпеть формализм не собираюсь", – заявил руководитель региона.
Р.Гольдштейн дал ответственным лицам неделю на предоставление конкретных предложений по систематической расчистке.
"Через несколько дней проверю, есть ли результат. Жители должны видеть нашу работу, пустых обещаний никто не потерпит", – отметил он в заключение.