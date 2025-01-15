Врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн назвал очистку дорог в Сыктывкаре безобразной

Организацию уборки снега на дорогах в республике улучшать для удобства жителей Коми. Такое заявление сделал Ростислав Гольдштейн на аппаратном совещании в Правительстве региона.

Врио Главы региона отметил, что за состояние дорог лично отвечают главы муниципалитетов.

"Сейчас существует множество проблем с этим. Люди жалуются, и я сам замечаю неочищенные улицы и тротуары. Это проблема как для региональных трасс, так и для городских улиц. В Сыктывкаре ситуацию оцениваю как безобразную", – отметил Ростислав Гольдштейн.

Он также подчеркнул, что это вопрос в первую очередь о безопасности людей.