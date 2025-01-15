"Не берите этот сыр даже по скидке - он в черном списке": что говорят эксперты Роскачества
- 17:00 15 января
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- Служба новостей
«Роскачество» опубликовало результаты проверки качества сыров на своем официальном сайте. Эксперты оценили сыры «Российский», «Тильзитер» и плавленый сливочный сыр, выделив качественные продукты и те, которые лучше не покупать, пишет progorod33.ru.
Лучшим в этой категории признан сыр «Российский» от бренда «Сыробогатов». Он соответствует всем требованиям законодательства и стандартам «Роскачества». Сыр «Российский» от марки «Каждый день» получил 4,7 балла, но его оценка снижена из-за несоответствия жирности ГОСТу (46,4% вместо требуемых).
Продукт от «Магнита» набрал 4 балла, так как сыр не был выдержан до конца срока созревания. Сыр «Российский» от «Красной цены» получил 3,7 балла из-за недозрелости и отклонений во вкусе и запахе.
Все три продукта безопасны: в них не обнаружены тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы, плесень или антибиотики. Однако сыр от марки «Аппетитно Круглый Год» признан небезопасным. В нем найдены антибиотики, а также растительные жиры, что делает его не соответствующим названию «сыр».
Сыр «Тильзитер»
Поскольку в России нет ГОСТа для сыра «Тильзитер», «Роскачество» провело собственное исследование. Качественными и безопасными признаны:
- Сыр «Тильзитер» от «Село Зеленое»;
- Сыр «Тильзитер» от «Ламбер»;
- Сыр «Тильзитер» от «Простоквашино».
Эти продукты соответствуют как законодательным требованиям, так и стандартам «Роскачества». Остальные образцы также оказались безопасными, но не получили высших оценок.
Плавленый сливочный сыр
Во всех проверенных плавленых сырах эксперты выявили недостатки: низкое содержание белка, избыток лактозы и влаги. Однако некоторые продукты получили хорошие оценки:
- Сыр от Hochland;
- Сыр от «Виола»;
- Сыр от «Карат»;
- Сыр от «Веселый молочник»;
- Сыр от President.
В плавленом сыре от «Витако» обнаружен антибиотик левомицетин, а также заниженное содержание жира. Этот продукт не соответствует заявленным характеристикам.