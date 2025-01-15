"Не берите этот сыр даже по скидке - он в черном списке": что говорят эксперты Роскачества

«Роскачество» опубликовало результаты проверки качества сыров на своем официальном сайте. Эксперты оценили сыры «Российский», «Тильзитер» и плавленый сливочный сыр, выделив качественные продукты и те, которые лучше не покупать, пишет progorod33.ru.

Лучшим в этой категории признан сыр «Российский» от бренда «Сыробогатов». Он соответствует всем требованиям законодательства и стандартам «Роскачества». Сыр «Российский» от марки «Каждый день» получил 4,7 балла, но его оценка снижена из-за несоответствия жирности ГОСТу (46,4% вместо требуемых).