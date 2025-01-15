Гниение сливы: как спасти дерево от неминуемой гибели

Вы заметили, что слива на вашем участке вдруг начала гнить? Это может быть сигналом о серьезной проблеме, которая требует немедленного внимания. Гниение веток — это не просто эстетическая проблема, это угроза для здоровья всего дерева. Причин может быть несколько, и важно знать, как действовать.

Одной из основных причин гниения может быть поражение дерева грибковыми инфекциями. Это происходит чаще всего из-за переувлажнения, недостатка солнечного света или повреждения коры. Также не стоит забывать о вредителях, таких как тля и плодожорка, которые могут спровоцировать болезни.