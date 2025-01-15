В Сыктывкаре ночью мужчина разозлился на закрытую дверь ТРЦ

В столице Коми произошел инцидент с мужчиной, который проявил недовольство из-за закрытой двери. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как человек, не сумев войти в торгово-развлекательный комплекс, начал вести себя агрессивно.

Как сообщили в МВД по Коми, в ночное время в дежурную часть по Сыктывкару поступило сообщение от охраны об актах вандализма у торгового центра. Анализ видеозаписей показал, что неизвестный человек длительное время сознательно наносил удары ногами и руками по стеклянной двери входа в ТРЦ. Личность подозреваемого установлена: им оказался 34-летний житель столицы республики.