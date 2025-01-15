На ночь смешиваем ряженку и сметану: утром получаем сыр "Филадельфия" — готовится, пока вы спите
- 17:03 15 января
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- Служба новостей
Не все об этом знают, но из простых продуктов, которые имеются в холодильнике у каждой хозяйки, можно приготовить вкусное лакомство на Новый год. Понадобятся лишь ряженка, сметана и немного зелени.
Мы научим вас готовить из этих простых ингредиентов дорогой сыр «Филадельфия». Его можно использовать для приготовления бутербродов или канапе на праздничный стол.
Ингредиенты:
- Ряженка — 1 л;
- сметана — 500 г;
- зелень (петрушка и укроп) — по 2−3 веточки;
- соль, специи — на ваш вкус.
Порядок приготовления:
Возьмите литр ряженки. Перелейте ее в глубокую емкость. Добавьте сметану. Измельчите петрушку и укроп. Посолите полуфабрикат, зелень и специи на свой вкус. Перемешайте до однородной консистенции.
Застелите 3-слойной марлей дуршлаг. Переложите в него полученную смесь. Сверху закройте несколькими слоями марли.
Оставьте стекать на 2−3 часа. Спустя первые 60 минут положите сверху груз. Так отделившаяся сыворотка отойдет быстрее.
Всего через 5−6 часов на марле останется нежная сырная масса. Ее можно использовать для приготовления бутербродов или подать на новогодний стол как самостоятельное лакомство, пишет Хибины.ru.