На ночь смешиваем ряженку и сметану: утром получаем сыр "Филадельфия" — готовится, пока вы спите

Не все об этом знают, но из простых продуктов, которые имеются в холодильнике у каждой хозяйки, можно приготовить вкусное лакомство на Новый год. Понадобятся лишь ряженка, сметана и немного зелени.

Мы научим вас готовить из этих простых ингредиентов дорогой сыр «Филадельфия». Его можно использовать для приготовления бутербродов или канапе на праздничный стол.