В одном из заречных поселков Сыктывкара открыли автомобильную ледовую переправу
- 16:00 15 января
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- Инесса Богатая
Автомобильная переправа через реку Вычегда в районе Алешино начала свою работу 15 января — на месяц позже, чем в предыдущем году. Об этом сообщает мэрия Сыктывкар.
По информации пресс-службы, глава города Владимир Голдин подписал распоряжение о начале работы ледовой переправы. Документ определяет открытие переправы с 15 января начиная с 14:00 с ограничением на максимальный вес транспортных средств в 3,5 тонны.
В прошлом году переправа в Алешино принимала автомобили с 15 декабря.
Теплая погода и позднее образование льда на реке стали причиной задержки открытия пешей переправы в Алешино — она заработала только в 20-х числах декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что при постройке переправы в Сыктывкаре под лед ушел трактор. Инцидент произошел близ поселка Трехозерка, где шло строительство временной автодороги через реку. Свидетели сообщили о произошедшем в соцсетях, и администрация города подтвердила эту информацию. К счастью, никто не пострадал — водитель трактора смог выбраться до того, как техника целиком ушла под воду.