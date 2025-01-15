В одном из заречных поселков Сыктывкара открыли автомобильную ледовую переправу

Автомобильная переправа через реку Вычегда в районе Алешино начала свою работу 15 января — на месяц позже, чем в предыдущем году. Об этом сообщает мэрия Сыктывкар.

По информации пресс-службы, глава города Владимир Голдин подписал распоряжение о начале работы ледовой переправы. Документ определяет открытие переправы с 15 января начиная с 14:00 с ограничением на максимальный вес транспортных средств в 3,5 тонны.