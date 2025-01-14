В Сыктывкаре одну из школ закрыли на карантин из-за вспышки ветряной оспы

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Учебное заведение №31 в Эжве закрыто на карантин из-за вспышки ветряной оспы, как сообщается в официальной группе школы. Как передает "Комиинформ", карантинные меры продлятся две недели - с 14 по 31 января. Ветряная оспа является чрезвычайно заразной: в 90% случаев контакт с вирусом приводит к заболеванию у тех, кто ранее с ним не сталкивался.

До 50% заражённых приходится на возраст детей от 5 до 9 лет, и к возрасту 15 лет лишь 10% населения остаются незаболевшими. Заболевание обычно проходит самостоятельно, а лечение направлено на облегчение симптомов. После выздоровления вирус остаётся в организме, обеспечивая пожизненный иммунитет.

Для большинства пациентов ветрянка не представляет серьёзной опасности и не вызывает осложнений. Однако около 30% заболевших, особенно пожилые и люди с ослабленной иммунной системой, рискуют столкнуться с осложнениями.