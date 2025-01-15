Замешиваем за 5 минут и получаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки
- 13:30 15 января
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- Служба новостей
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Яблочный пирог, который готовится за считанные минуты и исчезает мгновенно!
Этот пирог настолько прост в приготовлении, что на подготовку ингредиентов уйдёт не больше пяти минут. А его нежный, мягкий вкус и аромат свежей выпечки с корицей не оставят никого равнодушным — пирог будет съеден ещё до того, как успеет остыть!
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 100 г;
- Молоко — 100 мл;
- Пшеничная мука — 200 г;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Яблоки — 4 шт.;
- Корица и сахар для посыпки яблок.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Яблоки нарежьте тонкими дольками.
- Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Выложите яблочные дольки, посыпьте их сахаром и корицей.
- В миске взбейте яйца с сахаром до однородности. Влейте молоко и снова перемешайте. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем, аккуратно замешивая тесто.
- Вылейте тесто поверх яблок. Отправьте форму в духовку и выпекайте около 20 минут до золотистого цвета.
- Готовый пирог аккуратно переверните на тарелку и посыпьте сахарной пудрой для завершающего штриха.
Подавайте пирог тёплым и наслаждайтесь его нежным вкусом, пишет hibiny.ru.