Замешиваем за 5 минут и получаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Яблочный пирог, который готовится за считанные минуты и исчезает мгновенно!

Этот пирог настолько прост в приготовлении, что на подготовку ингредиентов уйдёт не больше пяти минут. А его нежный, мягкий вкус и аромат свежей выпечки с корицей не оставят никого равнодушным — пирог будет съеден ещё до того, как успеет остыть!