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Замешиваем за 5 минут и получаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Замешиваем за 5 минут и получаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлоткиfreepik.com

Яблочный пирог, который готовится за считанные минуты и исчезает мгновенно!

Этот пирог настолько прост в приготовлении, что на подготовку ингредиентов уйдёт не больше пяти минут. А его нежный, мягкий вкус и аромат свежей выпечки с корицей не оставят никого равнодушным — пирог будет съеден ещё до того, как успеет остыть!

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Сахар — 100 г;
  • Молоко — 100 мл;
  • Пшеничная мука — 200 г;
  • Разрыхлитель — 10 г;
  • Яблоки — 4 шт.;
  • Корица и сахар для посыпки яблок.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Яблоки нарежьте тонкими дольками.
  2. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Выложите яблочные дольки, посыпьте их сахаром и корицей.
  3. В миске взбейте яйца с сахаром до однородности. Влейте молоко и снова перемешайте. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем, аккуратно замешивая тесто.
  4. Вылейте тесто поверх яблок. Отправьте форму в духовку и выпекайте около 20 минут до золотистого цвета.
  5. Готовый пирог аккуратно переверните на тарелку и посыпьте сахарной пудрой для завершающего штриха.

Подавайте пирог тёплым и наслаждайтесь его нежным вкусом, пишет hibiny.ru.

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