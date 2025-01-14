Не сорт, а мечта огородника: этот раннеспелый огурец энергично вяжет плоды даже в Сибири — посадили и растет
- 00:00 15 января
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- Служба новостей
Опытные огородники покупают семена удачных сортов овощных культур еще зимой, пока их достаточно в продаже. Без огурцов, пожалуй, не обходится ни один огород. Эксперт по огородничеству Елена Литвинова из Кузбасса рассказала о проверенных сортах, которые выращивает ежегодно.
Одним из таковых является гибрид «Бабушкин секрет» - самоопыляемый, раннеспелый, пучковый огурец, подходящий для выращивания в регионах, не отличающихся жарким летом. Плодоносить он начинает на 40−43-й день после появления всходов, закладывая по 3−4 завязи в каждом узле.
Огурчики урождаются темно-зелеными, бугорчатыми, белошипыми, достигают 80−90 граммов. Благодаря отсутствию горчинки и отличному вкусу корнишоны используют и в свежем, и в консервированном виде.
По словам огородницы, гибрид можно отнести к разряду культур «посадил и растет». Единственное, что ему нужно — постоянный полив, поэтому для дачников «выходного дня» этот сорт не подойдет.