Не сорт, а мечта огородника: этот раннеспелый огурец энергично вяжет плоды даже в Сибири — посадили и растет

Опытные огородники покупают семена удачных сортов овощных культур еще зимой, пока их достаточно в продаже. Без огурцов, пожалуй, не обходится ни один огород. Эксперт по огородничеству Елена Литвинова из Кузбасса рассказала о проверенных сортах, которые выращивает ежегодно.

Одним из таковых является гибрид «Бабушкин секрет» - самоопыляемый, раннеспелый, пучковый огурец, подходящий для выращивания в регионах, не отличающихся жарким летом. Плодоносить он начинает на 40−43-й день после появления всходов, закладывая по 3−4 завязи в каждом узле.