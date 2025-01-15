Как успокоиться и перестать страдать? Единственный способ назвал мудрый Омар Хайям еще 1000 лет назад
- 12:06 15 января
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- Служба новостей
Рубаи великого персидского философа, математика, ученого и поэта Омара Хайяма — это мудрые размышления о жизни, ее противоречиях и поиске смысла. Одно из его известных четверостиший призывает нас принять несовершенство мира:
«Милосердия, сердце мое, не ищи,
Правды в мире, где ценится ложь, — не ищи.
Нет в этом мире лекарства от скорби.
Смирись — и не ищи средств от нее.»
Эти строки напоминают, что реальность часто не соответствует нашим ожиданиям. Милосердие и правда, несмотря на их высшую ценность, порой уступают место лжи и несправедливости. Вместо того чтобы пытаться изменить мир или искать недостижимое, Хайям советует принять его таким, какой он есть.
Главная мысль рубаи — обретение покоя через принятие. Поэт признает, что скорбь — неотъемлемая часть жизни, но те, кто ищут умиротворения, найдут его, перестав бороться с неизбежным, отмечает hibiny.ru.