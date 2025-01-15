Как успокоиться и перестать страдать? Единственный способ назвал мудрый Омар Хайям еще 1000 лет назад

Рубаи великого персидского философа, математика, ученого и поэта Омара Хайяма — это мудрые размышления о жизни, ее противоречиях и поиске смысла. Одно из его известных четверостиший призывает нас принять несовершенство мира:

«Милосердия, сердце мое, не ищи,

Правды в мире, где ценится ложь, — не ищи.

Нет в этом мире лекарства от скорби.

Смирись — и не ищи средств от нее.»