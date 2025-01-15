В Коми медики обнаружили все типы гриппа
- 06:30 15 января
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- Инесса Богатая
В Коми врачи нашли все разновидности гриппа. Однако уровень заболеваемости ОРВИ остается низким. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на Роспотребнадзор региона.
Для обнаружения широко обсуждаемого метапневмовируса предусмотрена специализированная тест-система.
По данным издания, с начала эпидемического периода в регионе зафиксировали семь случаев гриппа. В четырех из них диагностирован вирус гриппа А H1N1-2009 (известный как "свиной грипп"), в одном – вирус гриппа АH3N2 (часто называемый гонконгским гриппом), а в двух – вирус гриппа В.
"Текущий эпидемический сезон характеризуется одновременным выявлением всех типов гриппа при невысоком уровне заболеваемости ОРВИ. Случаи смерти от гриппа в этом сезоне не зафиксированы", – сообщают в Роспотребнадзоре.
На сегодня привито 58, 18% населения (вакцинацию прошли 419 223 человека) при требуемых 60%.
Каждый год в Коми обследуются лица с признаками острых респираторных инфекций, среди которых метапневмовирус является возбудителем в примерно 10-25 случаях. За 2024 год обнаружено 22 таких случая, а в первые две недели 2025 года – один. Для диагностики в регионе используются тест-системы "ОРВИ-скрин", предназначенные для ПЦР-анализа на 10 распространенных респираторных вирусов, включая четыре типа вирусов парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и риновирусы.