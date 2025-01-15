В Коми медики обнаружили все типы гриппа

В Коми врачи нашли все разновидности гриппа. Однако уровень заболеваемости ОРВИ остается низким. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на Роспотребнадзор региона.

Для обнаружения широко обсуждаемого метапневмовируса предусмотрена специализированная тест-система.

По данным издания, с начала эпидемического периода в регионе зафиксировали семь случаев гриппа. В четырех из них диагностирован вирус гриппа А H1N1-2009 (известный как "свиной грипп"), в одном – вирус гриппа АH3N2 (часто называемый гонконгским гриппом), а в двух – вирус гриппа В.