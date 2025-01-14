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Сыктывкарец не смог оспорить расчет задолженности по алиментам

Сыктывкарец не смог оспорить расчет задолженности по алиментамФото из архива

Жителю Сыктывкара не удалось оспорить сумму задолженности по алиментам, поскольку судебные приставы доказали наличие у него дополнительных доходов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Коми.

В течение последних трех лет 40-летний житель столицы Коми выплачивал алименты своему сыну исключительно из пенсии, утверждая, что не имеет других источников дохода. Однако поскольку Сыктывкар — небольшой город, его бывшая жена узнала, что он работает в такси, и обратилась с просьбой о возобновлении исполнительного производства.

В ответ на запросы судебного пристава в таксомоторные компании и банки, а также по данным от агрегатора такси, стало очевидно, что мужчина занимается перевозкой пассажиров на своем автомобиле.

Из-за отсутствия предоставленных документально подтвержденных сведений о его доходах, задолженность по алиментам была рассчитана на основе средней заработной платы в стране, за что за 22 месяца составила 427 тысяч рублей.

Его попытка оспорить размер задолженности оказалась неудачной. Суд детально рассмотрел все обстоятельства дела и отказался удовлетворить иск о признании незаконности постановления приставов.

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