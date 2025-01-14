Сыктывкарец не смог оспорить расчет задолженности по алиментам

Жителю Сыктывкара не удалось оспорить сумму задолженности по алиментам, поскольку судебные приставы доказали наличие у него дополнительных доходов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Коми.

В течение последних трех лет 40-летний житель столицы Коми выплачивал алименты своему сыну исключительно из пенсии, утверждая, что не имеет других источников дохода. Однако поскольку Сыктывкар — небольшой город, его бывшая жена узнала, что он работает в такси, и обратилась с просьбой о возобновлении исполнительного производства.