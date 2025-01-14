Сыктывкарец не смог оспорить расчет задолженности по алиментам
- 19:00 14 января
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- Инесса Богатая
Жителю Сыктывкара не удалось оспорить сумму задолженности по алиментам, поскольку судебные приставы доказали наличие у него дополнительных доходов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Коми.
В течение последних трех лет 40-летний житель столицы Коми выплачивал алименты своему сыну исключительно из пенсии, утверждая, что не имеет других источников дохода. Однако поскольку Сыктывкар — небольшой город, его бывшая жена узнала, что он работает в такси, и обратилась с просьбой о возобновлении исполнительного производства.
В ответ на запросы судебного пристава в таксомоторные компании и банки, а также по данным от агрегатора такси, стало очевидно, что мужчина занимается перевозкой пассажиров на своем автомобиле.
Из-за отсутствия предоставленных документально подтвержденных сведений о его доходах, задолженность по алиментам была рассчитана на основе средней заработной платы в стране, за что за 22 месяца составила 427 тысяч рублей.
Его попытка оспорить размер задолженности оказалась неудачной. Суд детально рассмотрел все обстоятельства дела и отказался удовлетворить иск о признании незаконности постановления приставов.