"Кошка замяукала в диспетчерской – жди скорого вызова": пожарные Коми о приметах на работе

1. Если кошка замяукала в диспетчерской – жди скорого вызова на пожар. Кошек не обижают, порой они живут в частях, их кормят, любят, но диспетчерскую от кошачьих визитов уберегают;

Практически в каждой сфере деятельности есть собственные приметы и суеверия. Особенно их чтут представители профессий, связанных с риском, и огнеборцы не исключение. Пожарные Коми рассказали о своих приметах на работе.

2. Если кто-то из караула начистил свою обувь перед заступлением на дежурство, то выездов за смену предстоит много;

3. За 7-10 дней до отпуска обычно выездов бывает много.

Подавляющее большинство суеверий у пожарных имеет «обратный ход» – то есть действия, которые нужно совершить для того, чтобы предотвратить или нейтрализовать примету. Поэтому, когда новичок приходит в пожарную охрану, его, помимо основного обучения, знакомят с суевериями.

Суеверия.

Перед дежурством нельзя:

– начищать сапоги – придётся всю смену пачкать, выезжая на пожары;

– получать новое обмундирование или инструменты, рацию непосредственно перед дежурством – в ближайшее же время придётся это применять. Получить обновки лучше сразу после дежурства;

– протирать на пожарной машине сигнальные маячки – к сложному пожару и пострадавшим;

– стирать одежду, в которой отправитесь на работу, непосредственно перед дежурством.

Запреты во время дежурства:

– нельзя мыть голову сразу после того как приехали с пожара – тогда вызов будет не последним за дежурство;

– нельзя чистить варёное яйцо, разбивая его о стол. Нужно по нему стукнуть костяшками пальцев или ложкой;

– нельзя мыть пожарную каску во время дежурства – считается, что чистая каска слетит вместе с головой;

– никогда и ничего нельзя брать с пожара – считается, что вещь, взятая из горевшего дома, обязательно сгорит на новом месте