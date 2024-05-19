В Коми вновь начнёт холодать

В Коми пройдут грозы и ливни. После выходных температура пойдёт на спад. Об этом сообщает ЦГМС региона.

20 мая 2024 года на севере Республики ночью пройдёт небольшой дождь, днём также выпадет немного осадков, а на столбике термометра будет отметка в +14…+19°С. В Центральных районах Коми в этот день будет ливень, местами грозы. Жителей западных районов ждёт северо-западный ветер 7-12 м/с. На юге Коми будет тепло, около +19…+24 градусов.