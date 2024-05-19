В Коми вновь начнёт холодать
- 19:15 19 мая
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- Анастасия Амелькина
В Коми пройдут грозы и ливни. После выходных температура пойдёт на спад. Об этом сообщает ЦГМС региона.
20 мая 2024 года на севере Республики ночью пройдёт небольшой дождь, днём также выпадет немного осадков, а на столбике термометра будет отметка в +14…+19°С. В Центральных районах Коми в этот день будет ливень, местами грозы. Жителей западных районов ждёт северо-западный ветер 7-12 м/с. На юге Коми будет тепло, около +19…+24 градусов.
Сыктывкарцев к вечеру также настанет гроза и кратковременный дождь. В течении дня будет ветрено, порывы будут достигать скорости в 14 метров в секунду. К ночи температура с +22…+24 градусов упадёт до +6...+8°С. В течении недели продолжит холодать, 22 мая ночью вновь будет минусовая температура.
Напомним, что 20 мая в нескольких районах Коми пройдут сильные дожди. Грозы начнутся в обед и будут до вечера.