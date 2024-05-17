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Премьера в Сыктывкаре: интеллектуально-развлекательная игра BrainSurf

Премьера в Сыктывкаре: интеллектуально-развлекательная игра BrainSurfФото BrainSurf

В Сыктывкаре стартует интеллектуально-развлекательная игра BrainSurf, которая завоевывает город за городом! Первая игра пройдет в баре "Руки Вверх!" 23 мая с 19:00. Организаторы утверждают, что это очень динамичный и яркий формат для столицы Коми, который обязательно стоит попробовать.

BrainSurf - это барная викторина, где любители пошевелить мозгами в компании друзей за бокальчиком напитков собирают команду и соревнуются друг с другом, разгадывая каверзные вопросы, как в игре «Что? Где? Когда?», «Где логика?» и «Угадай мелодию». Только в квизе BrainSurf все это сдобрено большой порцией юмора. Для победы не нужно быть всезнайкой, достаточно иметь логику, эрудицию и дружную команду!

На первую игру действует скидка 50% для тех, кто вступит в группу и поделиться постом в закрепе к себе на страницу в социальной сети.

Приходите с друзьями, семьей, коллегами в бар «Руки Вверх», заказывайте еду, напитки и наслаждайтесь! 2,5 увлекательных часа интересных вопросов с юмором, динамичной музыки, классных фотографий и призов взбодрят каждого.

Игра пройдет 23 мая в 19:00. Сбор игроков в 18:30. Подробности и запись на игру в
группе или на сайте.

Мероприятие проведет Александр Иваскевич, ведущий-креатор с опытом работы на ТВ и в СМИ.

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