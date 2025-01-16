С сегодняшнего дня: YouTube обрадовал всех жителей России - получат новые возможности

Фото из архива "Про Города"

Пользователи YouTube в России получат новые функции для удобного просмотра видео. Наконец-то доступны отключение сенсора и таймер ночного режима. В последние месяцы у пользователей YouTube в России возникали сложности при загрузке и просмотре видео. В условиях нестабильной работы платформы разработчики решили усовершенствовать пользовательский опыт, предложив новые функции, которые облегчат взаимодействие с контентом.

С сегодняшнего дня зрители смогут воспользоваться рядом обновлений, которые сделают просмотр видео более удобным. Это особенно актуально с учётом недавних проблем с доступом к платформе через мобильный интернет, ставших более заметными в последнее время.

Одной из самых ожидаемых новых функций стало отключение сенсорного управления во время просмотра. Эта функция будет полезна тем, кто предпочитает смотреть видео на мобильных устройствах. Теперь, чтобы сосредоточиться на контенте, можно зайти в настройки, нажав на шестерёнку, и выбрать соответствующую опцию. После этого экран будет заблокирован, предотвращая случайные нажатия, которые могут остановить или перемотать видео. Это улучшит пользовательский опыт, позволив наслаждаться контентом без прерываний.

Другим важным новшеством стала функция таймера для ночного режима. Многие из нас любят смотреть видео перед сном, но иногда засыпают, не успев остановить воспроизведение. С новой функцией таймера пользователи смогут установить время, по истечении которого видео автоматически прекратится. Это удобство позволит не только сэкономить трафик, но и сохранить заряд батареи устройства.