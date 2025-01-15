В Коми почти полторы тысячи пенсионеров получают выплаты за работу в сельском хозяйстве

Пожилым жителям Коми напомнили о выплате за труд в аграрной сфере. При смене места жительства на город право на выплаты сохраняется. Об этом сообщает "БНК".

Региональное отделение Социального фонда предоставляет дополнительные выплаты пенсионерам, проживающим в деревнях, с опытом работы в сельском хозяйстве не менее тридцати лет. В настоящее время такую увеличенную пенсию получают 1400 жителей этого региона, передает "БНК".