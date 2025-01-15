В Коми почти полторы тысячи пенсионеров получают выплаты за работу в сельском хозяйстве
- 23:20 15 января
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- Инесса Богатая
Пожилым жителям Коми напомнили о выплате за труд в аграрной сфере. При смене места жительства на город право на выплаты сохраняется. Об этом сообщает "БНК".
Региональное отделение Социального фонда предоставляет дополнительные выплаты пенсионерам, проживающим в деревнях, с опытом работы в сельском хозяйстве не менее тридцати лет. В настоящее время такую увеличенную пенсию получают 1400 жителей этого региона, передает "БНК".
Речь идет о профессиях и должностях, входящих в утвержденный правительством России список из 500 специальностей. В период до 1 января 1992 года работа в колхозах, совхозах, фермерских хозяйствах или сельхозартелях учитывается в стаж независимо от профессии или должности.
Величина "сельского" увеличения составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом учитывается размер фиксированной выплаты, получаемой пенсионером, с поправками на северный стаж, достижение 80-летнего возраста или применение районного коэффициента за жизнь в северных районах.
Если начисленная выплата не производилась по причине занятости пенсионера, перерасчет после увольнения будет произведен автоматически, сообщили в отделении СФР по Коми. При переселении пенсионера в город выплата останется.