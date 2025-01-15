Врио Главы Коми помог обеспечить углем жителей села в Печорском районе
- 01:00 16 января
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- Инесса Богатая
Проблема снабжения сельских жителей Печорского района твердым топливом решена по инициативе Ростислава Гольдштейна и после вмешательства прокуратуры. Жители жаловались, что с декабря не могли получить дрова и уголь для обогрева домов.
Глава региона Ростислав Гольдштейн поручил министру строительства и ЖКХ Эдуарду Слабикову немедленно обеспечить поставку топлива жителям Печорского района.
С утра 15 января транспорт с топливом начал курсировать по территориям сельского поселения Кожва, как сообщает пресс-служба главы Коми.
"Эта ситуация показывает, как не должны работать руководители городов и регионов. Из-за бюрократических проволочек и нескоординированных действий пострадали люди, живущие в удаленных районах. Такая работа недопустима! " – заявил глава региона, критикуя действия главы администрации Печорского района Галины Яковиной.
Властям Печоры поручено быстро разработать и утвердить местный нормативный акт, который установит порядок закупки и доставки топлива для местных поселений. Документ должен содержать временные рамки, обязанности и ответственность всех участников процесса.
"Подобные правила уже давно утверждены в других муниципалитетах региона, и там проблем не возникает, в отличие от Печоры, где это становится ежегодной проблемой, как сообщили мне местные жители", – отметил Ростислав Гольдштейн. – "Нормативная база в каждом муниципалитете должна быть утверждена на все аспекты работы органов местного самоуправления. Повторяю: все уровни власти обязаны работать для людей. Формалистам и безразличным чиновникам не место в управлении нашей республикой".
В то же время Печорская межрайонная прокуратура проверила жалобу жительницы села Соколово о нарушении законодательства об обеспечении твердым топливом.
Вопросы обеспечения населения твердым топливом, согласно федеральному законодательству о местном самоуправлении, относятся к компетенции местных органов. После проверки и принятых мер прокурорского реагирования груз с углем доставили в село Соколово 15 января 2025 года.