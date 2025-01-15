Врио Главы Коми помог обеспечить углем жителей села в Печорском районе

Проблема снабжения сельских жителей Печорского района твердым топливом решена по инициативе Ростислава Гольдштейна и после вмешательства прокуратуры. Жители жаловались, что с декабря не могли получить дрова и уголь для обогрева домов.

Глава региона Ростислав Гольдштейн поручил министру строительства и ЖКХ Эдуарду Слабикову немедленно обеспечить поставку топлива жителям Печорского района.

С утра 15 января транспорт с топливом начал курсировать по территориям сельского поселения Кожва, как сообщает пресс-служба главы Коми.

"Эта ситуация показывает, как не должны работать руководители городов и регионов. Из-за бюрократических проволочек и нескоординированных действий пострадали люди, живущие в удаленных районах. Такая работа недопустима! " – заявил глава региона, критикуя действия главы администрации Печорского района Галины Яковиной.

Властям Печоры поручено быстро разработать и утвердить местный нормативный акт, который установит порядок закупки и доставки топлива для местных поселений. Документ должен содержать временные рамки, обязанности и ответственность всех участников процесса.