Названы самые пьющие знаки Зодиака: им нельзя даже смотреть на спиртное - астрологический рейтинг

Астрологи утверждают, что знак Зодиака может указывать на склонность человека к алкоголизму, и составили рейтинг знаков, которым стоит быть особенно осторожными с алкоголем. 12 место – Козерог

Козероги считают, что алкоголь отнимает слишком много сил и энергии. Они любят контролировать свою жизнь и редко позволяют спиртному взять над собой верх. Даже если это случается, Козероги быстро находят способ вернуться к трезвому образу жизни.

11 место – Дева

Девы осознают, что в состоянии опьянения теряют контроль над собой, поэтому стараются избегать чрезмерного употребления алкоголя. На вечеринках они часто остаются трезвыми и берут на себя роль ответственного за порядок.

10 место – Рак

Раки не любят напиваться, так как знают, насколько это вредно для здоровья. Похмелье они переносят тяжелее других знаков. Если Раки все же начинают злоупотреблять, близким стоит мягко, но настойчиво выразить свою обеспокоенность – это поможет им осознать проблему.

9 место – Весы

Весы могут начать злоупотреблять алкоголем из-за внутренних переживаний и неприятия окружающего мира. Чтобы помочь им, важно предложить новые увлечения и впечатления, которые отвлекут от пагубной привычки.

8 место – Лев

Львы предпочитают качественные напитки в приятной компании. В состоянии опьянения они либо становятся агрессивными, либо проявляют невероятное обаяние. Чтобы помочь Льву справиться с привычкой, можно использовать лесть, например, напомнить, что он прекрасен и без алкоголя.

7 место – Водолей

Водолеи гордятся своей способностью пить в меру. Они любят выпить в хорошей компании, но избегают похмелья, так как считают, что оно не стоит временного удовольствия. Если Водолей все же начинает злоупотреблять, важно помочь ему разобраться в причинах такого поведения.

6 место – Телец

Тельцы – ценители эстетики. Они предпочитают бокал вина под хорошее кино и редко сталкиваются с проблемой алкоголизма. Если это происходит, близким достаточно напомнить Тельцу, что пьянство разрушает его планы и мешает наслаждаться жизнью.

5 место – Стрелец

Стрельцы пьют ради веселья и общения. Они любят шумные вечеринки, где алкоголь льется рекой. Хотя они могут устроить скандал в состоянии опьянения, Стрельцы редко становятся алкоголиками.

4 место – Овен

Овны часто не знают меры в употреблении алкоголя. В пьяном состоянии они могут вести себя агрессивно, что иногда приводит к конфликтам. Чтобы помочь Овну справиться с привычкой, лучше действовать хитростью, а не прямым давлением.

3 место – Близнецы

Близнецы в трезвом и пьяном состоянии могут вести себя одинаково эксцентрично. Чтобы предотвратить развитие алкоголизма, важно найти для них интересное хобби или увлечение.

2 место – Рыбы

Рыбы часто погружены в свои переживания, что делает их склонными к злоупотреблению алкоголем. Помочь им может длительная реабилитация и поддержка близких, которые не оставят их в одиночестве.