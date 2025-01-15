В Коми из-за погоды не удается открывать зимние дороги
- 21:45 15 января
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- Инесса Богатая
Неблагоприятные погодные условия осложняют открытие зимних дорог в Коми. На некоторых участках, где переправы ещё не начали функционировать, водители, рискуя, пересекают реку и нередко теряют там свои автомобили.
Как передает "БНК" со ссылкой на МЧС, из 106 запланированных ледовых переправ сейчас работают только 39 — одна предназначена для пешеходов, а 38 — для автомобилей. Погодные условия пока не позволяют открыть остальные дороги, так как тёплая зима не способствует достижению ледяной поверхностью нужной толщины и прочности.
Тем не менее автомобилисты продолжают рисковать на небезопасных водоёмах. В Усинске 11 января на переправе у села Усть-Уса застряли шесть автомобилей, которые пытались выехать на закрытую переправу, чтобы добраться до большой земли. Все машины были блокированы в снегу, однако вскоре их успешно вытащили, и пострадавших не оказалось.
В Печоре водители пробили "проход" в снежной защитной дамбе на неоткрытой переправе, которая ограничивала проезд до завершения работ. Одна из машин застряла, но позже отверстие в дамбе засыпали.
Автолюбители также создают трудности для подрядчиков. В администрации Усть-Вымского района сообщили, что ведутся работы по возведению ледовой переправы через реку Вычегду в направлении Тыдор — Семуково. Из-за погоды невозможно нарастить достаточную толщину льда для её открытия, но местные жители продолжают пересекать строящуюся переправу транспортными средствами, мешая подрядчику завершить работы.