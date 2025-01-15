В Коми из-за погоды не удается открывать зимние дороги

Неблагоприятные погодные условия осложняют открытие зимних дорог в Коми. На некоторых участках, где переправы ещё не начали функционировать, водители, рискуя, пересекают реку и нередко теряют там свои автомобили.

Как передает "БНК" со ссылкой на МЧС, из 106 запланированных ледовых переправ сейчас работают только 39 — одна предназначена для пешеходов, а 38 — для автомобилей. Погодные условия пока не позволяют открыть остальные дороги, так как тёплая зима не способствует достижению ледяной поверхностью нужной толщины и прочности.