Сериалы и гаджеты: как сыктывкарцы провели новогодние каникулы

фото из архива

В ходе длительных январских выходных жители Сыктывкара в основном общались, пользовались гаджетами и смотрели фильмы и сериалы. А на спорт, прогулки и хобби времени не осталось. Согласно опросу сервиса SuperJob, 45% сыктывкарцев в той или иной степени работали во время новогодних каникул: 37% выходили на полноценные смены, а 8% отвечали на звонки и письма периодически. Остальные 55% отдыхали.

Результаты опроса показывают, что горожане в основном успешно ориентировались на общение, пребывание в интернете и просмотр сериалов. Из опрошенных 62% провели достаточно времени с близкими; 58% заявили, что провели в интернете столько, сколько хотели, а 19% — даже больше, чем следовало бы. Половина респондентов (56%) имела достаточно времени на просмотр сериалов и фильмов.

Горожане гуляли меньше, чем планировали. Четверть из них отметила нехватку времени на спорт, а треть — на чтение. Почти у половины горожан либо не нашлось времени на хобби, либо они считали, что потратили на него меньше времени.

Мужчины, как правило, были более довольны временем, потраченным на гаджеты, прогулки и спорт, в то время как женщины больше ценили общение с близкими. Каждая пятая горожанка проводила в интернете больше, чем планировала, 40% не хватило выходных дней на прогулки, а 30% — на спорт и чтение.

Молодежь до 35 лет чаще старших утверждала, что на гаджеты и общение с родными ушло больше, чем они хотели, хотя на фильмы и сериалы они потратили ровно столько, сколько хотели. Люди в возрасте от 35 до 40 лет предпочли бы уделить больше времени спорту. Старшие 45 лет были более довольны днями, проведенным на свежем воздухе, чем молодые.

Горожане с доходом до 50 тысяч рублей чаще говорили, что удовлетворены временем на хобби и просмотр фильмов и сериалов. Те, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч рублей, слишком увлеклись гаджетами, отодвинув спорт на второй план. Люди с доходом более 100 тысяч рублей хотели бы больше времени уделять прогулкам и спорту.