Сериалы и гаджеты: как сыктывкарцы провели новогодние каникулы
- 19:00 15 января
- 6+
- Инесса Богатая
В ходе длительных январских выходных жители Сыктывкара в основном общались, пользовались гаджетами и смотрели фильмы и сериалы. А на спорт, прогулки и хобби времени не осталось.
Согласно опросу сервиса SuperJob, 45% сыктывкарцев в той или иной степени работали во время новогодних каникул: 37% выходили на полноценные смены, а 8% отвечали на звонки и письма периодически. Остальные 55% отдыхали.
Результаты опроса показывают, что горожане в основном успешно ориентировались на общение, пребывание в интернете и просмотр сериалов. Из опрошенных 62% провели достаточно времени с близкими; 58% заявили, что провели в интернете столько, сколько хотели, а 19% — даже больше, чем следовало бы. Половина респондентов (56%) имела достаточно времени на просмотр сериалов и фильмов.
Горожане гуляли меньше, чем планировали. Четверть из них отметила нехватку времени на спорт, а треть — на чтение. Почти у половины горожан либо не нашлось времени на хобби, либо они считали, что потратили на него меньше времени.
Мужчины, как правило, были более довольны временем, потраченным на гаджеты, прогулки и спорт, в то время как женщины больше ценили общение с близкими. Каждая пятая горожанка проводила в интернете больше, чем планировала, 40% не хватило выходных дней на прогулки, а 30% — на спорт и чтение.
Молодежь до 35 лет чаще старших утверждала, что на гаджеты и общение с родными ушло больше, чем они хотели, хотя на фильмы и сериалы они потратили ровно столько, сколько хотели. Люди в возрасте от 35 до 40 лет предпочли бы уделить больше времени спорту. Старшие 45 лет были более довольны днями, проведенным на свежем воздухе, чем молодые.
Горожане с доходом до 50 тысяч рублей чаще говорили, что удовлетворены временем на хобби и просмотр фильмов и сериалов. Те, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч рублей, слишком увлеклись гаджетами, отодвинув спорт на второй план. Люди с доходом более 100 тысяч рублей хотели бы больше времени уделять прогулкам и спорту.
Логично, что работающие в каникулы сыктывкарцы жаловались на нехватку времени на отдых. Те, кто отдыхал в праздники, заявляли, что времени достаточно и на активные, и на пассивные занятия. Безработные респонденты чаще трудоустроенных сообщали, что у них не хватило времени на прогулки и спорт.