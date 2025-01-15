В Коми назначили нового руководителя Комитета по молодежной политике
- 20:30 15 января
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- Инесса Богатая
Руководство Комитета по делам молодежи в Республике Коми передали Александру Пасечнику. Экс-замминистра регионального образования продолжит свою деятельность с юным поколением, несмотря на то, что в январе ему стукнуло 62 года.
Никита Марковченков, который прежде занимал пост председателя Комитета по молодежной политике Коми, в декабре 2024 года поднялся на более высокий уровень в федеральных структурах. В это время Александр Пасечник оставался единственным заместителем, так как Анна Чуб перестала числиться в этой должности.
Согласно информации на сайте комитета, с 13 января 2025 года обязанности председателя выполняет Александр Пасечник.
Александр Борисович Пасечник, который родился 5 января 1963 года в посёлке Юдино, что в Троицко-Печорском районе Коми АССР, имеет высшее образование. Свой профессиональный путь он начал в 1980 году и удостоен ряда государственных и других наград, включая отличия за участие в боевых действиях в Афганистане в 1981-1983 годах в составе 103-й воздушно-десантной дивизии, где он был командиром отделения. Выбирался депутатом совета города Сыктывкара, но в 2021 году отказался от должности и стал заместителем министра в региональном министерстве образования и науки.