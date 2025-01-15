В Коми назначили нового руководителя Комитета по молодежной политике

Руководство Комитета по делам молодежи в Республике Коми передали Александру Пасечнику. Экс-замминистра регионального образования продолжит свою деятельность с юным поколением, несмотря на то, что в январе ему стукнуло 62 года.

Никита Марковченков, который прежде занимал пост председателя Комитета по молодежной политике Коми, в декабре 2024 года поднялся на более высокий уровень в федеральных структурах. В это время Александр Пасечник оставался единственным заместителем, так как Анна Чуб перестала числиться в этой должности.