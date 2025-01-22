Врио Главы Коми потребовал оперативно решить проблему с водой в сыктывдинских деревнях
- 09:50 22 января
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- Инесса Богатая
По программе "Народный бюджет" в поселениях установили водоразборные колонки, работающие с помощью чип-ключа. Однако их не подключили к электричеству, поэтому они не функционируют.
Как сообщает "БНК", в ноябре 2024 года администрация Сыктывдинского района сообщила в соцсетях о завершении двух проектов "Народного бюджета": организованы источники холодного водоснабжения в деревнях Малая Слуда и Ивановка. Общая стоимость двух проектов составила 1, 8 миллиона рублей.
Однако оказалось, что колонки не дают воду. В телеграм-канале 21 января временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что жители до сих пор вынуждены ездить за водой в соседние деревни, либо растапливать снег, чтобы помыться в бане.
"Причина — отсутствие электричества у двух чип-колонок на скважинах. Проект выполнен в прошлом году по программе “Народный бюджет” и подавался как удобное решение. Требую найти возможности и устранить проблему в кратчайшие сроки", — заявил руководитель региона.
Эта тема обсуждалась и на правительственном совещании, по результатам которого Ростислав Гольдштейн настоял на том, чтобы правительство Коми немедленно решило вопрос водоснабжения деревень.
"Когда люди получат доступ к воде? Объекты возводились по “Народному бюджету”, который должен улучшать жизнь людей. Получилось ли сделать лучше? Люди снег топят! Эдуард Владимирович (Слабиков — министр строительства и ЖКХ Коми), не может быть никаких разговоров о месячных сроках. Ясно? Найдите способы, чтобы в ближайшее время решить эту проблему!" — приводит слова Ростислава Гольдштейна пресс-служба главы региона.