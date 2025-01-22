Врио Главы Коми потребовал оперативно решить проблему с водой в сыктывдинских деревнях

По программе "Народный бюджет" в поселениях установили водоразборные колонки, работающие с помощью чип-ключа. Однако их не подключили к электричеству, поэтому они не функционируют.

Как сообщает "БНК", в ноябре 2024 года администрация Сыктывдинского района сообщила в соцсетях о завершении двух проектов "Народного бюджета": организованы источники холодного водоснабжения в деревнях Малая Слуда и Ивановка. Общая стоимость двух проектов составила 1, 8 миллиона рублей.

Однако оказалось, что колонки не дают воду. В телеграм-канале 21 января временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что жители до сих пор вынуждены ездить за водой в соседние деревни, либо растапливать снег, чтобы помыться в бане.

"Причина — отсутствие электричества у двух чип-колонок на скважинах. Проект выполнен в прошлом году по программе “Народный бюджет” и подавался как удобное решение. Требую найти возможности и устранить проблему в кратчайшие сроки", — заявил руководитель региона.

Эта тема обсуждалась и на правительственном совещании, по результатам которого Ростислав Гольдштейн настоял на том, чтобы правительство Коми немедленно решило вопрос водоснабжения деревень.