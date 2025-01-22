“Будет интересная борьба”: сыктывкарская Ника готовится к кубку России в Екатеринбурге

30 января в стенах екатеринбургского дворца игровых видов спорта пройдет 1/2 Кубка России по женскому баскетболу. В соревновании сразятся сыктывкарская НИКА-Лузалес и курское Динамо.

20 января НИКА-Лузалес отыграла последнюю игру в первом месяце года в рамках Премьер-лиги Чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Наши спортсменки победили московскую МБА-МГУСиТ со счетом 74:68. Но кажется эта победа далась им нелегко.

Как минимум в первой четверти “рыси” периодически уступали первенство своим соперникам в 3-6 очков. Под конец первых десяти минут ситуация исправилась и игроки Ники смогли обойти москвичек. Поспособствовало этому, в том числе, травма одного из ключевых спортсменов команды противников – Марии Крымовой. Девушка неудачно упала на паркет, после чего покинула игровое поле с помощью медиков.

Далее игра шла с небольшим отрывом в пользу сыктывкарской команды.

“На подготовку у нас было максимально мало времени, ведь наша предыдущая игра состоялась два дня назад. К сожалению, мы пропустили те мячи, которые не должны были пропускать. Но три четверти у игроков была хорошая энергия и мы прекрасно защищались. В четвертой четверти нам не хватило концентрации. Силы немного покинули нас, но главное – выиграли матч”, – рассказала тренер “НИКИ-Лузалес” Ольга Доронина.

Эта игра стала для сыктывкарской команды девятой победой подряд в чемпионате. С учетом Кубка России – уже десятая. Однако скоро игроки Ники снова будут сражаться на поле крупного матча. В конце месяца их ожидает встреча с курским Динамо в Екатеринбурге в рамках Кубка России.