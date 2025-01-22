В Коми 22 января ожидаются почти 40-градусные морозы

Фото из архива

В Коми наконец-то пришли настоящие морозы. Сегодня, 22 января, в регионе местами ожидается -38 градусов. Об этом сообщает синоптики регионального ЦГМС. Так, в республике прогнозируется переменная облачность, местами вероятен снег, а также гололед. В отдельных северо-восточных районах ожидается туман. Ветер СЗ с переходом на ЮЗ, 3-8 м/с. Температура ночью -23...-28, при прояснении -33...-38, днем -18...-23, на северо-западе -12...-17, в отдельных восточных районах -29...-34 градусов.

В Сыктывкаре сегодня днем синоптики обещают -19...-21 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до - 25...-27 градусов. В Ухте – на пару градусов холоднее: ночью -29 градусов, а днем -20 градусов.

В Усинске и Печоре сегодня днем -21...-23 градусов, а ночью ожидаются 30-градусные морозы. Также в Инте и в Вуктыле температура воздуха упадет в ночное время суток до -34 градусов, днем ожидается -28 градусов.