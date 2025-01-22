"Школа магических зверей. Загадка волшебного леса": всероссийская премьера приключенческого фэнтези

26 января Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" и "Формула Кино" приглашает на всероссийскую премьеру сказочного фильма "Школа магических зверей. Загадка волшебного леса" (6+). Это добрая история для детей и их родителей с элементами фэнтези о приключениях подростков и их магических говорящих питомцев. Волшебство возвращается, герои повзрослели, их взаимоотношения стали сложнее, а история еще интереснее. В новой части франшизы ученикам необыкновенной школы предстоит разгадать тайну сказочного леса, обрести неожиданных друзей и познакомиться с новыми магическими зверями.

Третья часть приключенческой саги об учениках магической школы и их волшебных говорящих животных снята по мотивам книжного бестселлера писательницы Маргит Ауэр. Серия книг немецкого автора по сей день остается одной из самых популярных детских фэнтези-франшиз в Германии и точно влюбит в себя поклонников "Гарри Поттера" (12+).